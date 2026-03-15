Чем подкормить грушу в марте 2026, чтобы удвоить урожай — советы дачникам

Внесите это удобрение под грушу в марте — плодов будет немерено
В марте сад наконец просыпается после затяжных морозов. В это время стоит подкормить плодовые деревья, в частности грушу. Одно недорогое весеннее удобрение способно значительно повысить урожайность. Главное — внести его вовремя и по правилам.
Новини.LIVE рассказывает, чем и как подкормить грушу в марте 2026 года, чтобы дерево отблагодарило щедрым урожаем.
Когда подкармливать грушу в марте
Первое внесение удобрений под груши следует проводить с середины марта, когда почва уже немного прогрелась, а почки начинают набухать. В это время плодовое дерево особенно нуждается в азоте для роста побегов и формирования будущего урожая.
Чем подкормить грушу весной для большого урожая
Одно из самых эффективных и одновременно доступных удобрений для груши — мочевина. Она содержит высокую концентрацию азота. Для взрослого дерева оптимальная норма составляет примерно 200 г вещества.
Такая подкормка:
- стимулирует активный рост дерева;
- помогает сохранить будущую завязь;
- повышает урожайность груши;
- укрепляет дерево после зимнего периода.
Как правильно внести мочевину под грушу
Корни, которые активно впитывают питательные вещества, находятся по окружности кроны дерева. Поэтому, чтобы удобрение подействовало максимально эффективно, сделайте так:
- Определите границу кроны дерева — там, где заканчиваются крайние ветви.
- По этой окружности разрыхлите почву или сделайте неглубокую борозду.
- Равномерно рассыпьте примерно 200 г мочевины.
- Легко присыпьте гранулы землей, чтобы азот не испарился.
- После внесения удобрения грушу нужно обязательно полить, чтобы гранулы растворились.
- Если весна сухая, под каждое дерево стоит вылить примерно 2-3 ведра воды.
