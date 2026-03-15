Чем подкормить грушу в марте 2026, чтобы удвоить урожай — советы дачникам

Подкормка груши в марте.

В марте сад наконец просыпается после затяжных морозов. В это время стоит подкормить плодовые деревья, в частности грушу. Одно недорогое весеннее удобрение способно значительно повысить урожайность. Главное — внести его вовремя и по правилам.

Новини.LIVE рассказывает, чем и как подкормить грушу в марте 2026 года, чтобы дерево отблагодарило щедрым урожаем.

Когда подкармливать грушу в марте

Первое внесение удобрений под груши следует проводить с середины марта, когда почва уже немного прогрелась, а почки начинают набухать. В это время плодовое дерево особенно нуждается в азоте для роста побегов и формирования будущего урожая.

Чем подкормить грушу весной для большого урожая

Одно из самых эффективных и одновременно доступных удобрений для груши — мочевина. Она содержит высокую концентрацию азота. Для взрослого дерева оптимальная норма составляет примерно 200 г вещества.

Такая подкормка:

стимулирует активный рост дерева;

помогает сохранить будущую завязь;

повышает урожайность груши;

укрепляет дерево после зимнего периода.

Как правильно внести мочевину под грушу

Корни, которые активно впитывают питательные вещества, находятся по окружности кроны дерева. Поэтому, чтобы удобрение подействовало максимально эффективно, сделайте так:

Определите границу кроны дерева — там, где заканчиваются крайние ветви. По этой окружности разрыхлите почву или сделайте неглубокую борозду. Равномерно рассыпьте примерно 200 г мочевины. Легко присыпьте гранулы землей, чтобы азот не испарился. После внесения удобрения грушу нужно обязательно полить, чтобы гранулы растворились. Если весна сухая, под каждое дерево стоит вылить примерно 2-3 ведра воды.

