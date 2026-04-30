Головна Дім та город Обрізки недостатньо: як врятувати дерева у саду від омели

Обрізки недостатньо: як врятувати дерева у саду від омели

Дата публікації: 30 квітня 2026 23:55
Як врятувати дерева від омели: прості секрети здорового саду
Захист дерев у саду від омели. Колаж: Новини.LIVE

Омелу часто сприймають як якусь звичайну декоративну рослину, що росте зеленими кульками. Насправді це небезпечний паразит, який поступово виснажує дерева і навіть може призвести до загибелі.  Звичайна обрізка не завжди допомагає. Тож, треба знати, як врятувати та правильно захистити сад, щоб він був здоровим та доглянутим.

Новини.LIVE розповідає, як боротися з омелою на деревах просто та ефективно.

Чому омела небезпечна

Омела здатна самостійно виробляти поживні речовини, але воду та мінерали забирає з гілок дерев, у які вростає. Фактично вона живиться соками рослини.

Наслідки від омели серйозні:

  • дерево втрачає силу і гірше росте;
  • листя стає дрібним і тьмяним;
  • гілки поступово всихають;
  • знижується врожайність плодових дерев

Особливо небезпечна омела у великій кількості. Якщо допустити її розростання, вона може вбити дерева. Також кущі-паразити створюють додаткове навантаження на гілки. У негоду це може призвести до серйозних пошкоджень.

Чому з'являється омела у саду

Найчастіше омела вражає:

  • яблуні;
  • груші;
  • клени;
  • липи;
  • верби;
  • тополі.

Вона потрапляє на дерева завдяки птахам. Вони поїдають її ягоди, а потім переносять насіння на інші рослини. Насіння липке, тому легко прикріплюється до кори. Далі воно проростає і поступово проникає всередину гілки.

Є кілька факторів, які сприяють зараженню:

  • загущені посадки дерев;
  • ослаблені або старі рослини;
  • відсутність регулярного догляду за садом;
  • наявність заражених дерев поруч.

Як позбутися омели: ефективні методи

Найефективніший метод боротьби — це видалення уражених гілок. Важливо робити це правильно:

  • зрізайте гілку на 30-40 см нижче місця ураження;
  • використовуйте чистий і гострий інструмент;
  • обробляйте зрізи садовим варом.

Просто зрізати зелену кулю недостатньо. Коріння омели залишається всередині і швидко відростає знову.

Бувають ситуації, коли омела росте на товстій або основній гілці, яку не можна видалити без шкоди для дерева. У такому випадку діють інакше:

  • регулярно зрізають надземну частину омели;
  • повторюють процедуру щороку;
  • контролюють стан дерева.

Це не знищить паразита повністю, але значно уповільнить його розвиток.

Як захистити сад від омели

Щоб проблема не поверталася, важливо діяти на випередження. Ось прості правила догляду за садом:

  • регулярно оглядайте дерева, особливо верхівки;
  • не допускайте загущення посадок;
  • своєчасно проводьте обрізку дерев;
  • видаляйте слабкі та пошкоджені гілки;
  • підтримуйте загальний імунітет рослин.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
