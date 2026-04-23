Як захистити плодові дерева в саду від весняних заморозків: перевірені способи

Захист дерев від весняних заморозків. Колаж: Новини.LIVE

Цьогоріч весна підкидає нам неприємні сюрпризи: холоди раз за разом повертаються. І це безумовно стає реальною загрозою для плодових дерев. Щоб не втратити майбутній врожай, варто знати прості та ефективні способи, як захистити від морозів рослини в саду.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб весняні заморозки були не страшні плодовим деревам.

Які дерева найбільше бояться холоду

Не всі культури однаково реагують на похолодання. Найбільш вразливі дерева, які варто захищати в першу чергу:

абрикос;

персик;

черешня;

слива;

молоді саджанці.

Як змінюється стійкість дерев навесні

Важливий нюанс, який часто ігнорують — стійкість до холоду залежить від стадії розвитку:

сплячі бруньки — витримують сильні морози;

розпускання бруньок — до -5°C;

бутони — пошкоджуються при -2°C;

квіти та зав'язь — можуть загинути навіть при нулі.

Як захистити плодові дерева від заморозків: перевірені способи

Антистресова обробка

Один з найефективніших способів — обробка біостимуляторами та антистресовими препаратами. Вони допомагають легше переносити холод і швидше відновлюватися.

Важливо: обприскування варто проводити за 1-2 дні до прогнозованого похолодання, а не вже під час морозу.

Укриття дерев і агроволокно

Один із найпростіших і найефективніших способів. Молоді дерева накривають повністю. Використовують агроволокно, тканину або мішковину. Таке укриття створює мікроклімат і може захистити навіть при відчутному зниженні температури.

Димлення саду

Старий, але дуже дієвий метод. Що потрібно зробити:

підготувати купи з гілок, листя або трави;

злегка зволожити матеріал для густого диму;

розмістити їх біля дерев.

Під час тління утворюється тепла димова завіса, яка не дає холодному повітрю опускатися. Це особливо ефективно на великих ділянках. Але важливо контролювати процес, щоб уникнути займання.

Народні методи

Додатково можна зміцнити рослини природними засобами:

настій золи;

розчин дріжджів;

трав'яні настої.

Вони не дають миттєвого ефекту, але підвищують загальну стійкість саду.

Як врятувати сад під час цвітіння

Коли дерева вже квітнуть, діяти потрібно швидко і комплексно:

накривати навіть частину крони;

поєднувати укриття і димлення;

повторювати захист кілька ночей поспіль;

обробляти антистресовими засобами.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим та коли підживити вишні навесні, щоб дерева щедро плодоносили.

Коли, як та чим обробити плодові дерева та кущі від шкідників та хвороб.

Які дерева категорично не можна білити навесні.