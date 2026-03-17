Головна Дім та город Помилка, що знищує сад: які дерева не можна білити вапном навесні

Помилка, що знищує сад: які дерева не можна білити вапном навесні

Дата публікації: 17 березня 2026 23:45
Помилка, що знищує сад: які дерева не можна білити вапном навесні
Жінка білить вапном дерева у саду. Фото: gardening.org

Як тільки починає пригрівати перше сонечко після зими, садівники виходять у сад, щоб побілити дерева. Але мало хто знає, побілка вапном здатна серйозно нашкодити деяким рослинам. 

Новини.LIVE розповідає, які дерева не варто білити навесні, щоб не втратити врожай і сам сад.

Чому весняна побілка може бути небезпечною

Зазвичай побілка — важливий етап догляду за деревами. Для цього використовують розчини на основі вапна. Вони захищають кору від сонячних опіків і різких перепадів температур. Проте для деяких садових культур побілка стає справжньою отрутою. Розчин здатен пошкодити верхній шар кори. У результаті з'являються опіки, мікротріщини, через які легко проникають інфекції.

Які дерева не можна білити вапном навесні

Молоді дерева

Найчастіше страждають саме молоді саджанці. Їхня кора ще не сформована повністю, вона тонка і дуже чутлива до будь-яких впливів. Побілка вапном у цьому випадку може:

  • спричинити опіки кори;
  • порушити природний захисний шар;
  • уповільнити ріст дерева;
  • зробити рослину вразливою до шкідників і грибкових хвороб.

Кісточкові дерева

У деяких кісточкових культур кора від природи ніжніша, ніж у багатьох інших. До цієї категорії належать:

  • вишня;
  • черешня;
  • абрикос;
  • персик.

Весняне нанесення вапна може призвести до:

  • утворення тріщин на корі;
  • пошкодження камбію;
  • опіків;
  • зниження імунітету дерева.

Декоративні дерева

Багато декоративних дерев і так добре пристосовані до сонячного світла та перепадів температур. Їхня кора має природний захист, який не варто порушувати. Побілка в цьому випадку:

  • псує зовнішній вигляд рослини;
  • порушує природні процеси;
  • може спричинити ослаблення дерева.

плодові дерева вапно побілка дерев
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
