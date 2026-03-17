Ошибка, которая уничтожит сад: какие деревья нельзя белить весной

Женщина белит известью деревья в саду. Фото: gardening.org

Как только начинает пригревать первое солнышко после зимы, садоводы выходят в сад, чтобы побелить деревья. Но мало кто знает, побелка известью способна серьезно навредить некоторым растениям.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья не стоит белить весной, чтобы не потерять урожай и сам сад.

Почему весенняя побелка может быть опасной

Обычно побелка — важный этап ухода за деревьями. Для этого используют растворы на основе извести. Они защищают кору от солнечных ожогов и резких перепадов температур. Однако для некоторых садовых культур побелка становится настоящим ядом. Раствор способен повредить верхний слой коры. В результате появляются ожоги, микротрещины, через которые легко проникают инфекции.

Какие деревья нельзя белить известью весной

Молодые деревья

Чаще всего страдают именно молодые саженцы. Их кора еще не сформирована полностью, она тонкая и очень чувствительна к любым воздействиям. Побелка известью в этом случае может:

вызвать ожоги коры;

нарушить естественный защитный слой;

замедлить рост дерева;

сделать растение уязвимым к вредителям и грибковым болезням.

Косточковые деревья

У некоторых косточковых культур кора от природы нежнее, чем у многих других. К этой категории относятся:

вишня;

черешня;

абрикос;

персик.

Весеннее нанесение извести может привести к:

образованию трещин на коре;

повреждению камбия;

ожогам;

снижению иммунитета дерева.

Декоративные деревья

Многие декоративные деревья и так хорошо приспособлены к солнечному свету и перепадам температур. Их кора имеет естественную защиту, которую не стоит нарушать. Побелка в этом случае:

портит внешний вид растения;

нарушает естественные процессы;

может привести к ослаблению дерева.

