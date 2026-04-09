Як врятувати сад і город від весняних морозів: прості способи, що працюють

Весна здається часом відродження, але саме в цей період сад і город опиняються під найбільшою загрозою. Рослинам потрібен якісний захист від заморозків. Є прості, перевірені роками способи, які допоможуть зберегти рослини і уникнути втрат.

Новини.LIVE розповідає, як захистити рослини на городі та в саду від весняних морозів.

Які рослини найбільше бояться весняних заморозків

У зоні ризику навесні опиняються всі культури, що вже рушили в ріст або почали цвісти. Найперше страждають плодові дерева під час цвітіння:

абрикоси;

черешні;

вишні;

персики;

сливи.

Не менш вразливими є молоді саджанці, адже їхня коренева система ще слабка і погано переносить перепади погоди. Також під загрозою опиняються ягідні кущі:

смородина;

аґрус;

лохина;

малина;

ожина;

полуниця;

виноград.

Серед квітів найбільше потерпають теплолюбні види, зокрема троянди, жоржини та настурції. Овочеві культури також потребують захисту. Особливо це стосується:

огірків;

кабачків;

гарбуза;

квасолі;

розсади томатів;

перцю;

баклажанів.

Як захистити рослини від весняних заморозків

Укриття

Один із найефективніших способів захисту саду навесні. Найчастіше садівники та городники використовують агроволокно. Цей матеріал пропускає повітря і водночас захищає від холоду.

Для невисоких культур і розсади підійдуть навіть підручні засоби: коробки, банки або пластикові пляшки. Вони утримують тепло і створюють мікроклімат навколо рослини.

Для дерев краще використовувати тканинні матеріали — мішковину, старі простирадла або ковдри. Вони добре зберігають тепло і не шкодять рослинам. Будь-яке укриття важливо знімати зранку, щоб уникнути перегріву.

Натуральні засоби

Перед похолоданням варто підтримати рослини природними підживленнями. Настої з кропиви, золи або дріжджів допомагають зміцнити тканини рослин і підвищити їхню стійкість до стресу.

Дощування

Один із менш очевидних, але ефективних методів — дощування. Цей метод підходить для дерев, кущів і городніх культур. Легке обприскування рослин водою перед заморозками допомагає створити захисний шар. Під час зниження температури вода утворює тонку крижану плівку, яка утримує тепло і захищає тканини рослини. Важливо: дощування ефективне лише у безвітряну погоду і при незначному похолоданні.

Полив і мульчування

Вечірній полив перед заморозками — ще одна проста, але дієва хитрість. Волога земля довше зберігає тепло і допомагає рослинам легше пережити нічне похолодання.

Додатково варто використовувати мульчування. Шар соломи, тирси або кори захищає кореневу систему і зменшує втрати тепла. Це особливо важливо для молодих рослин і розсади.

Підживлення

Калійно-фосфорні добрива допомагають зміцнити рослини і підвищують їхню витривалість. Також ефективними є стимулятори росту, які підтримують імунітет рослин. Але їх застосовують заздалегідь, щоб культура встигла адаптуватися до стресових умов.

