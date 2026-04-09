Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити сад і город від весняних морозів: хитрощі, що працюють

Як захистити сад і город від весняних морозів: хитрощі, що працюють

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 11:10
Як врятувати сад і город від весняних морозів: прості способи, що працюють
Чоловік працює на городі. Фото: Pinterest

Весна здається часом відродження, але саме в цей період сад і город опиняються під найбільшою загрозою. Рослинам потрібен якісний захист від заморозків. Є прості, перевірені роками способи, які допоможуть зберегти рослини і уникнути втрат.

Новини.LIVE розповідає, як захистити рослини на городі та в саду від весняних морозів.

Які рослини найбільше бояться весняних заморозків

У зоні ризику навесні опиняються всі культури, що вже рушили в ріст або почали цвісти. Найперше страждають плодові дерева під час цвітіння:

  • абрикоси;
  • черешні;
  • вишні;
  • персики;
  • сливи.

Не менш вразливими є молоді саджанці, адже їхня коренева система ще слабка і погано переносить перепади погоди. Також під загрозою опиняються ягідні кущі:

  • смородина;
  • аґрус;
  • лохина;
  • малина;
  • ожина;
  • полуниця;
  • виноград.

Серед квітів найбільше потерпають теплолюбні види, зокрема троянди, жоржини та настурції. Овочеві культури також потребують захисту. Особливо це стосується:

  • огірків;
  • кабачків;
  • гарбуза;
  • квасолі;
  • розсади томатів;
  • перцю;
  • баклажанів.

Як захистити рослини від весняних заморозків

Укриття

Один із найефективніших способів захисту саду навесні. Найчастіше садівники та городники використовують агроволокно. Цей матеріал пропускає повітря і водночас захищає від холоду.

Для невисоких культур і розсади підійдуть навіть підручні засоби: коробки, банки або пластикові пляшки. Вони утримують тепло і створюють мікроклімат навколо рослини.

Для дерев краще використовувати тканинні матеріали — мішковину, старі простирадла або ковдри. Вони добре зберігають тепло і не шкодять рослинам. Будь-яке укриття важливо знімати зранку, щоб уникнути перегріву.

Натуральні засоби

Перед похолоданням варто підтримати рослини природними підживленнями. Настої з кропиви, золи або дріжджів допомагають зміцнити тканини рослин і підвищити їхню стійкість до стресу.

Дощування

Один із менш очевидних, але ефективних методів — дощування. Цей метод підходить для дерев, кущів і городніх культур. Легке обприскування рослин водою перед заморозками допомагає створити захисний шар. Під час зниження температури вода утворює тонку крижану плівку, яка утримує тепло і захищає тканини рослини. Важливо: дощування ефективне лише у безвітряну погоду і при незначному похолоданні.

Полив і мульчування

Вечірній полив перед заморозками — ще одна проста, але дієва хитрість. Волога земля довше зберігає тепло і допомагає рослинам легше пережити нічне похолодання.

Додатково варто використовувати мульчування. Шар соломи, тирси або кори захищає кореневу систему і зменшує втрати тепла. Це особливо важливо для молодих рослин і розсади.

Підживлення

Калійно-фосфорні добрива допомагають зміцнити рослини і підвищують їхню витривалість. Також ефективними є стимулятори росту, які підтримують імунітет рослин. Але їх застосовують заздалегідь, щоб культура встигла адаптуватися до стресових умов.

корисні поради робота на городі весняні морози
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації