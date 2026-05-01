Как и чем обработать яблони от плодожорки весной: хитрый лайфхак и надежный раствор

Как защитить яблони от плодожорки: хитрый лайфхак и надежный раствор

Как защитить яблони от плодожорки: хитрый лайфхак и надежный раствор

Дата публикации 1 мая 2026 12:01
Обработка яблонь от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Плодожорка — это один из самых опасных вредителей яблони, который портит плоды изнутри. Поэтому должна быть своевременная и правильная весенняя обработка плодовых деревьев. Существует простой, но очень эффективный подход, который позволяет действовать точно вовремя.

Новини.LIVE рассказывает, как защитить яблони от плодожорки весной.

Как определить идеальный момент для обработки: хитрый лайфхак

Нельзя опрыскивать плодовые деревья "вслепую". Стоит отследить появление вредителя. Для этого используют феромонные ловушки — простые устройства с липкой поверхностью, которые привлекают бабочек плодожорки. Их можно легко найти в агромагазинах. Ловушку ставят еще до начала первой обработки, когда яблони только начинают цвести.

Как это работает:

  • ловушка привлекает вредителей специальным запахом;
  • бабочки прилипают к поверхности;
  • вы ежедневно видите реальную активность насекомых.

Как только количество пойманных бабочек резко возрастает — это сигнал, что нужно начинать обработку сада.

Феромонна пастка для метеликів плодожерки
Феромонная ловушка для бабочек плодожорки. Скриншот из видео на Youtube

Как обрабатывать яблони: четкая схема

Чтобы защита яблонь от вредителей была максимально эффективной, важно придерживаться поэтапного подхода:

  • первая обработка — в начале цветения;
  • вторая — во время формирования завязи;
  • третья — в период активного роста плодов;
  • четвертая — за 2-3 недели до сбора урожая.

Такой график позволяет перекрыть все этапы развития плодожорки и минимизировать риск повреждения плодов.

Какой раствор действенный для обработки яблонь от плодожорки

Один из проверенных вариантов — современные инсектициды системного действия. Например, препарат "Проклейм" хорошо показывает себя в борьбе с плодожоркой. Как приготовить раствор:

  • 4 г препарата на 10 л воды;
  • тщательно перемешать перед использованием.

Важно: перед применением обязательно читайте инструкцию и учитывайте срок ожидания до сбора урожая.

 

уход за деревьями уничтожение вредителей обработка яблонь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
