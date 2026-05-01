Как и чем обработать яблони от плодожорки весной: хитрый лайфхак и надежный раствор

Как защитить яблони от плодожорки: хитрый лайфхак и надежный раствор
Плодожорка — это один из самых опасных вредителей яблони, который портит плоды изнутри. Поэтому должна быть своевременная и правильная весенняя обработка плодовых деревьев. Существует простой, но очень эффективный подход, который позволяет действовать точно вовремя.
Новини.LIVE рассказывает, как защитить яблони от плодожорки весной.
Как определить идеальный момент для обработки: хитрый лайфхак
Нельзя опрыскивать плодовые деревья "вслепую". Стоит отследить появление вредителя. Для этого используют феромонные ловушки — простые устройства с липкой поверхностью, которые привлекают бабочек плодожорки. Их можно легко найти в агромагазинах. Ловушку ставят еще до начала первой обработки, когда яблони только начинают цвести.
Как это работает:
- ловушка привлекает вредителей специальным запахом;
- бабочки прилипают к поверхности;
- вы ежедневно видите реальную активность насекомых.
Как только количество пойманных бабочек резко возрастает — это сигнал, что нужно начинать обработку сада.
Как обрабатывать яблони: четкая схема
Чтобы защита яблонь от вредителей была максимально эффективной, важно придерживаться поэтапного подхода:
- первая обработка — в начале цветения;
- вторая — во время формирования завязи;
- третья — в период активного роста плодов;
- четвертая — за 2-3 недели до сбора урожая.
Такой график позволяет перекрыть все этапы развития плодожорки и минимизировать риск повреждения плодов.
Какой раствор действенный для обработки яблонь от плодожорки
Один из проверенных вариантов — современные инсектициды системного действия. Например, препарат "Проклейм" хорошо показывает себя в борьбе с плодожоркой. Как приготовить раствор:
- 4 г препарата на 10 л воды;
- тщательно перемешать перед использованием.
Важно: перед применением обязательно читайте инструкцию и учитывайте срок ожидания до сбора урожая.
Также делимся полезными советами по садоводству
Как обрезать колоновидную яблоню весной, чтобы дерево щедро плодоносило.
Что нельзя сажать рядом с яблоней, чтобы не потерять урожай.
Как можно спасти деревья в саду от омелы и обезопасить растения от появления паразита.