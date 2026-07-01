Как защитить сад и двор от мух во время жары: простой натуральный способ

Защита сада и двора от мух. Коллаж: Новини.LIVE

В жаркие летние дни хочется отдохнуть в тени на террасе или в саду. Но отдых на свежем воздухе портят мухи. К счастью, избавиться от назойливых насекомых можно без агрессивной химии. Есть простой и натуральный способ.

Новини.LIVE со ссылкой на Healthline рассказывают, как в летнюю жару легко избавиться от мух.

Почему во время жары мух становится значительно больше

Во время жары мухи активно размножаются. Особенно сильно их привлекают места, где есть:

органические отходы;

остатки еды;

перезрелые плоды;

компост;

скошенная трава, которая начала гнить;

экскременты домашних животных.

Заметно сократить количество мух можно, если вовремя убирать все, что может стать для них источником пищи или местом откладки яиц.

Натуральный способ, который поможет избавиться от мух

Одним из самых простых домашних средств является ловушка с уксусом и жидкостью для мытья посуды.

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Приготовить ее очень легко:

налейте в высокий стакан одинаковое количество воды, яблочного или обычного уксуса;

добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды;

накройте емкость пищевой пленкой;

сделайте в пленке несколько небольших отверстий.

Запах уксуса привлекает мух, они залетают внутрь, а моющее средство нарушает поверхностное натяжение жидкости, из-за чего насекомые не могут выбраться.

Какие растения в саду отпугивают мух

Хорошо зарекомендовали себя:

базилик;

лаванда;

мята;

розмарин;

бархатцы;

петрушка.

Такие растения не только украсят клумбы и огород, но и помогут создать естественную защиту от мух возле террасы, беседки или зоны отдыха.

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