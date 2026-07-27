Які квіти посадити замість мульчі: чотири рослини, що стримують бур'яни

Жінка вирощує квіти на городі. Колаж: Новини.LIVE

Мульчування — один із найефективніших способів захистити ґрунт від пересихання та стримати ріст бур'янів. Скошену траву чи компост доводиться регулярно оновлювати, а це забирає час і сили. Тому дедалі більше садівників звертають увагу на так звану живу мульчу — квіти, які прикрашають клумби та грядки, захищають рослини, а ще виконують ті самі функції, що і мульча.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, які чотири види квітів можуть стати природною альтернативою традиційній мульчі.

Чотири види квітів, які замінять мульчу

Чебрець повзучий

Це один із найкращих варіантів. Чебрець повзучий швидко розростається, утворюючи густий зелений килим. Тому у бур'янів просто немає шансів пробитися. Щільне листя захищає землю від перегрівання, зменшує випаровування води та допомагає довше зберігати вологу навіть у спекотні дні. А у період цвітіння рослина вкривається рожевими, фіолетовими або білими квітами, які приваблюють бджіл та інших запилювачів. Ще одна перевага чебрецю — невибагливість у догляді.

Алісум морський

Алісум морський часто висаджують між овочевими культурами. Його компактні кущики швидко вкривають відкритий ґрунт. Рослина допомагає:

затіняти ділянку;

захищати городні культури від перегрівання;

стримувати ріст бур'янів;

запобігати швидкому висиханню землі;

приваблювати корисних комах.

Завдяки алісуму до саду прилітають журчалки та золотоочки, які допомагають природним способом зменшувати кількість попелиці. А якщо після першої хвилі цвітіння трохи підрізати рослину, вона знову випустить бутони й прикрашатиме ділянку ще багато тижнів.

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Прунела звичайна

Цю багаторічну ґрунтопокривну рослину ще називають самозцілом. Вона має надзвичайно красиві синьо-фіолетові суцвіття, які приваблюють джмелів і бджіл упродовж усього періоду цвітіння. Прунела швидко розростається, утворюючи щільний покрив, який ефективно стримує бур'яни та захищає землю від пересихання. Також цінується за потужну кореневу систему, яка допомагає підтримувати структуру ґрунту. Добре росте як на піщаних, так і на глинистих ділянках, переносить легке витоптування, тому підходить для місць із активним використанням.

Біла конюшина

Біла конюшина — одна з найкорисніших рослин для саду та городу. Вона не лише вкриває землю густим зеленим килимом, а й природним способом покращує родючість ґрунту. Її ніжні білі квіти стають чудовим джерелом нектару для бджіл. Коріння накопичує азот із повітря та поступово збагачує ним землю.

Особливо корисно висаджувати конюшину біля плодових дерев, ягідних кущів і городніх культур. Рослина добре утримує вологу, зменшує ерозію ґрунту та швидко розростається між рядами. Ще конюшина легко переносить косіння й помірне навантаження.

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