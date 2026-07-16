Що зробити з жоржинами у липні, щоб пишно цвіли до морозів: три прості процедури

Догляд за жоржинами в саду. Колаж: Новини.LIVE

Одні з найефектніших літніх квітів у садах українців — жоржини. Але наскільки довгим і рясним буде їхнє цвітіння залежить від правильного догляду в липні. Є кілька простих процедур, які допоможуть жоржинам пишно квітнути до осінніх заморозків.

Новини.LIVE з посиланням на Homesandgardens розповідає, що зробити з жоржинами у липні, щоб вони залишалися справжньою окрасою саду до кінця сезону.

Як доглядати за жоржинами у липні, щоб вони цвіли до осені: три прості процедури

1. Підживлення

Коли жоржини активно цвітуть, вони поглинають багато поживних речовин з ґрунту. Тому в липні варто перейти до регулярних підживлень. Найкраще для цього підходять рідкі добрива з високим вмістом калію. Адже калій сприяє утворенню великих, насичених за кольором квітів і допомагає продовжити період цвітіння.

Цікавий лайфхак: деякі садівники успішно використовують добрива для томатів, адже вони мають схожий склад і добре підходять жоржинам.

Щоб ефект був ще кращим, замульчуйте ґрунт шаром компосту або іншої органічної мульчі. Це допоможе довше зберігати вологу в спекотні дні, покращить структуру ґрунту та поступово забезпечуватиме рослини додатковими поживними речовинами.

Читайте також:

2. Підв'язка високих стебел

У середині літа жоржини швидко набирають висоту, а великі квіти роблять стебла важчими. Під час сильного вітру чи злив вони можуть нахилятися, ламатися або навіть повністю втрачати декоративність. Тому варто заздалегідь встановити опори. Висоту підбирають відповідно до сорту жоржин, але зазвичай достатньо опори заввишки від 120 до 180 см.

Для опори підійдуть:

бамбукові кілки;

міцні дерев'яні палиці;

спеціальні садові підпори.

Підв'язуйте стебла м'якою мотузкою або стрічкою, не затягуючи її занадто туго. Так ви уникнете пошкодження рослини, а квіти залишаться охайними навіть після негоди.

3. Видалення зів'ялих квітів

Регулярне видалення відцвілих суцвіть допоможе рослині витрачати сили на нові бутони, а не на формування насіння. Оглядайте кущі кожні кілька днів і зрізайте зів'ялі квіти гострим та чистим секатором або садовими ножицями. Робіть зріз до першої пари здорових листків — звідти незабаром почнуть рости нові пагони з бутонами.

До речі, зрізання жоржин для букетів також позитивно впливає на тривалість цвітіння. Чим частіше ви зрізаєте квіти або прибираєте відцвілі суцвіття, тим активніше рослина формує нові.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Як правильно доглядати за гладіолусами у липні, щоб цвіли до самої осені.

Яка проста процедура допоможе гортензіям квітнути вдруге за сезон.

Чим поливати троянди у липні, щоб кущі пишно цвіли аж до пізньої осені.