Что делать с георгинами в июле, чтобы пышно цвели до заморозков: три простых процедуры

Уход за георгинами в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Одни из самых эффектных летних цветов в садах украинцев — георгины. Но насколько длительным и обильным будет их цветение, зависит от правильного ухода в июле. Есть несколько простых процедур, которые помогут георгинам пышно цвести до осенних заморозков.

Новини.LIVE со ссылкой на Homesandgardens рассказывает, что нужно делать с георгинами в июле, чтобы они оставались настоящим украшением сада до конца сезона.

Как ухаживать за георгинами в июле, чтобы они цвели до осени: три простые процедуры

1. Подкормка

Когда георгины активно цветут, они поглощают много питательных веществ из почвы. Поэтому в июле стоит перейти к регулярным подкормкам. Лучше всего для этого подходят жидкие удобрения с высоким содержанием калия. Ведь калий способствует образованию крупных, насыщенных по цвету цветков и помогает продлить период цветения.

Интересный лайфхак: некоторые садоводы успешно используют удобрения для томатов, ведь они имеют схожий состав и хорошо подходят для георгин.

Чтобы эффект был еще лучше, замульчируйте почву слоем компоста или другой органической мульчи. Это поможет дольше сохранять влагу в жаркие дни, улучшит структуру почвы и постепенно будет снабжать растения дополнительными питательными веществами.

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2. Подвязка высоких стеблей

В середине лета георгины быстро набирают высоту, а крупные цветы утяжеляют стебли. При сильном ветре или ливнях они могут наклоняться, ломаться или даже полностью терять декоративность. Поэтому стоит заранее установить опоры. Высоту подбирают в соответствии с сортом георгин, но обычно достаточно опоры высотой от 120 до 180 см.

В качестве опоры подойдут:

бамбуковые колья;

прочные деревянные палки;

специальные садовые опоры.

Подвязывайте стебли мягкой веревкой или лентой, не затягивая ее слишком туго. Так вы избежите повреждения растения, а цветы останутся аккуратными даже после непогоды.

3. Удаление отцветших цветов

Регулярное удаление отцветших соцветий поможет растению тратить силы на новые бутоны, а не на образование семян. Осматривайте кусты каждые несколько дней и срезайте увядшие цветы острым и чистым секатором или садовыми ножницами. Делайте срез до первой пары здоровых листьев — оттуда вскоре начнут расти новые побеги с бутонами.

Кстати, срезка георгин для букетов также положительно влияет на продолжительность цветения. Чем чаще вы срезаете цветы или удаляете отцветшие соцветия, тем активнее растение формирует новые.

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