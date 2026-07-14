Садоводы рассказали, как ухаживать за гладиолусами в июле 2026, чтобы цвели до осени

Уход за гладиолусами в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Яркие гладиолусы нередко "поселяются" в садах и на приусадебных участках украинцев, ведь эти цветы буквально создают сказочную атмосферу. Но насколько длительным и пышным будет их цветение, зависит от правильного ухода за гладиолусами в июле. Несколько простых приемов помогут любоваться роскошными соцветиями до самой осени.

Новини.LIVE со ссылкой на Longfield Garden рассказывает о главных секретах ухода за гладиолусами в июле.

Простые правила ухода за гладиолусами в июле 2026

Солнечное место

Даже если гладиолусы уже растут на клумбе, стоит оценить условия, в которых они развиваются. Лучше всего эти цветы чувствуют себя на хорошо освещенных участках, защищенных от сильных порывов ветра. В тени цветоносы могут вытягиваться, а цветение будет менее обильным.

Почва

Эти цветы любят рыхлую и плодородную почву. Она должна хорошо пропускать воду, ведь застой влаги часто становится причиной загнивания клубнелуковиц.

Полив

В большинстве регионов Украины июль 2026 года оказался довольно дождливым, а температура воздуха не достигала отметки +30°C. При такой погоде количество поливов можно смело сокращать. А в жаркие дни стоит увлажнять почву два раза в неделю.

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Но все же садоводы советуют ориентироваться на состояние почвы. Увлажнять клумбу нужно, когда верхний слой почвы уже высох. Поливать растения следует обильно, чтобы вода проникала к корням. Чтобы влага дольше сохранялась, стоит замульчировать клумбу компостом, соломой или измельчённой корой.

Подкормка

В период бутонизации и цветения гладиолусы особенно нуждаются в фосфоре и калии. Эти элементы способствуют формированию крепких цветоносов, крупных бутонов и насыщенной окраски лепестков.

Лучше всего использовать минеральные удобрения:

Суперфосфат — 30-40 г на 10 л воды.

Сульфат калия — 20-30 г на 10 л воды (можно заменить древесной золой).

Комплексное удобрение для цветущих растений (с пометкой "для цветения").

Подкормку производят раз в 10-14 дней, желательно вечером после полива или дождя.

Удаление отцветших цветов

Как только нижние цветки начинают увядать, их желательно удалять. Если вовремя срезать отцветшие соцветия, гладиолус не будет тратить силы на образование семян, а направит питательные вещества на развитие других бутонов и клубнелуковиц.

При срезке цветов для букета оставляйте на растении не менее четырех-пяти листьев. Это поможет ему накопить достаточно питательных веществ для следующего сезона.

Защита от трипсов

В середине лета главными врагами гладиолусов являются трипсы — мелкие насекомые, питающиеся соком растений. Они повреждают листья, бутоны и лепестки, из-за чего цветы быстро теряют свою декоративность.

Регулярно осматривайте растения, особенно в жаркую и сухую погоду. При первых признаках поражения используйте средства защиты растений. Признаки заражения гладиолусов трипсами:

мелкие светлые или серебристые полоски и пятна на листьях;

бутоны деформируются или не раскрываются полностью;

лепестки покрываются пятнами или теряют яркую окраску;

края листьев подсыхают и буреют.

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