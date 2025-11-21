Чем подкормить гладиолусы - полная схема удобрений для обильного и яркого цветения

Гарантировано пышное цветение — удобрения для гладиолусов
Гладиолусы могут цвести значительно ярче и обильнее, если придерживаться правильной схемы подкормки в течение сезона. Грамотное внесение удобрений напрямую влияет на силу цветоносов.
Новини.LIVE делится комплексом подкормок, который обеспечивает пышное и стабильное цветение.
Когда и чем подкармливать гладиолусы
Гладиолусы требовательны к плодородию почвы, поэтому регулярное внесение удобрений напрямую влияет на количество и качество цветов. Первую обработку проводят при появлении 3-4 листьев, чтобы дать растению мощный старт.
Для роста листьев
Смесь для укрепления зеленой массы:
- 30 г мочевины;
- 30 г сульфата калия;
- 10 л воды.
Полученным раствором гладиолусы опрыскивают. Это улучшает фотосинтез и формирует прочную основу для дальнейшего цветения.
Для развития цветоносов
На этапе формирования цветоносов требуется другое питание:
- 30 г нитрофоски;
- 2 г борной кислоты;
- 10 л воды (на 1 м²).
Такой раствор стимулирует быстрое формирование бутонов и делает цветки крупнее и ярче.
В период активного лета
В июле гладиолусы не подкармливают азотом, чтобы растение не "жировало". Вместо этого применяют фосфор:
- 15 г суперфосфата на 10 л воды.
Фосфор усиливает цветение, формирует плотные бутоны и продлевает декоративность гладиолусов.
