Гарантировано пышное цветение — удобрения для гладиолусов

Дата публикации 21 ноября 2025 17:00
обновлено: 15:02
Чем подкормить гладиолусы - полная схема удобрений для обильного и яркого цветения
Люди ухаживают за гладиолусами. Фото: Pinterest

Гладиолусы могут цвести значительно ярче и обильнее, если придерживаться правильной схемы подкормки в течение сезона. Грамотное внесение удобрений напрямую влияет на силу цветоносов.

Новини.LIVE делится комплексом подкормок, который обеспечивает пышное и стабильное цветение.

Когда и чем подкармливать гладиолусы

Гладиолусы требовательны к плодородию почвы, поэтому регулярное внесение удобрений напрямую влияет на количество и качество цветов. Первую обработку проводят при появлении 3-4 листьев, чтобы дать растению мощный старт.

Для роста листьев

Смесь для укрепления зеленой массы:

  • 30 г мочевины;
  • 30 г сульфата калия;
  • 10 л воды.

Полученным раствором гладиолусы опрыскивают. Это улучшает фотосинтез и формирует прочную основу для дальнейшего цветения.

Для развития цветоносов

На этапе формирования цветоносов требуется другое питание:

  • 30 г нитрофоски;
  • 2 г борной кислоты;
  • 10 л воды (на 1 м²).

Такой раствор стимулирует быстрое формирование бутонов и делает цветки крупнее и ярче.

В период активного лета

В июле гладиолусы не подкармливают азотом, чтобы растение не "жировало". Вместо этого применяют фосфор:

  • 15 г суперфосфата на 10 л воды.

Фосфор усиливает цветение, формирует плотные бутоны и продлевает декоративность гладиолусов.







Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
