Чим підживити гладіолуси - повна схема добрив для рясного та яскравого цвітіння

Гладіолуси можуть цвісти значно яскравіше й рясніше, якщо дотримуватися правильної схеми підживлення протягом сезону. Грамотне внесення добрив напряму впливає на силу квітконосів.

Новини.LIVE ділиться комплексом підживлень, який забезпечує пишне та стабільне цвітіння.

Коли й чим підживлювати гладіолуси

Гладіолуси вимогливі до родючості ґрунту, тому регулярне внесення добрив напряму впливає на кількість і якість квітів. Першу обробку проводять при появі 3–4 листків, щоб дати рослині потужний старт.

Для росту листя

Суміш для зміцнення зеленої маси:

30 г сечовини;

30 г сульфату калію;

10 л води.

Отриманим розчином гладіолуси обприскують. Це покращує фотосинтез і формує міцну основу для подальшого цвітіння.

Для розвитку квітконосів

На етапі формування квітконосів потрібне інше живлення:

30 г нітрофоски;

2 г борної кислоти;

10 л води (на 1 м²).

Такий розчин стимулює швидке формування бутонів і робить квітки більшими та яскравішими.

У період активного літа

У липні гладіолуси не підживлюють азотом, щоб рослина не "жирувала". Замість цього застосовують фосфор:

15 г суперфосфату на 10 л води.

Фосфор підсилює цвітіння, формує щільні бутони й подовжує декоративність гладіолусів.

