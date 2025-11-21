Чим підживити гладіолуси - повна схема добрив для рясного та яскравого цвітіння

Гарантовано пишне цвітіння — добрива для гладіолусів
Гладіолуси можуть цвісти значно яскравіше й рясніше, якщо дотримуватися правильної схеми підживлення протягом сезону. Грамотне внесення добрив напряму впливає на силу квітконосів.
Новини.LIVE ділиться комплексом підживлень, який забезпечує пишне та стабільне цвітіння.
Коли й чим підживлювати гладіолуси
Гладіолуси вимогливі до родючості ґрунту, тому регулярне внесення добрив напряму впливає на кількість і якість квітів. Першу обробку проводять при появі 3–4 листків, щоб дати рослині потужний старт.
Для росту листя
Суміш для зміцнення зеленої маси:
- 30 г сечовини;
- 30 г сульфату калію;
- 10 л води.
Отриманим розчином гладіолуси обприскують. Це покращує фотосинтез і формує міцну основу для подальшого цвітіння.
Для розвитку квітконосів
На етапі формування квітконосів потрібне інше живлення:
- 30 г нітрофоски;
- 2 г борної кислоти;
- 10 л води (на 1 м²).
Такий розчин стимулює швидке формування бутонів і робить квітки більшими та яскравішими.
У період активного літа
У липні гладіолуси не підживлюють азотом, щоб рослина не "жирувала". Замість цього застосовують фосфор:
- 15 г суперфосфату на 10 л води.
Фосфор підсилює цвітіння, формує щільні бутони й подовжує декоративність гладіолусів.
Ми пояснювали те, чому садівники радять висаджувати кущі саме восени.
Також розповідали про те, як визначити, який тип каналізації працюватиме ефективніше саме у вашому випадку.
Раніше повідомлялося про те, чим саме вкривати часник і коли це робити правильно.
Читайте Новини.LIVE!