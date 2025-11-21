Відео
Головна Дім та город Гарантовано пишне цвітіння — добрива для гладіолусів

Гарантовано пишне цвітіння — добрива для гладіолусів

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:00
Оновлено: 15:02
Чим підживити гладіолуси - повна схема добрив для рясного та яскравого цвітіння
Люди доглядають гладіолуси. Фото: Pinterest

Гладіолуси можуть цвісти значно яскравіше й рясніше, якщо дотримуватися правильної схеми підживлення протягом сезону. Грамотне внесення добрив напряму впливає на силу квітконосів.

Новини.LIVE ділиться комплексом підживлень, який забезпечує пишне та стабільне цвітіння.

Коли й чим підживлювати гладіолуси

Гладіолуси вимогливі до родючості ґрунту, тому регулярне внесення добрив напряму впливає на кількість і якість квітів. Першу обробку проводять при появі 3–4 листків, щоб дати рослині потужний старт.

Для росту листя

Суміш для зміцнення зеленої маси:

  • 30 г сечовини;
  • 30 г сульфату калію;
  • 10 л води.

Отриманим розчином гладіолуси обприскують. Це покращує фотосинтез і формує міцну основу для подальшого цвітіння.

Для розвитку квітконосів

На етапі формування квітконосів потрібне інше живлення:

  • 30 г нітрофоски;
  • 2 г борної кислоти;
  • 10 л води (на 1 м²).

Такий розчин стимулює швидке формування бутонів і робить квітки більшими та яскравішими.

У період активного літа

У липні гладіолуси не підживлюють азотом, щоб рослина не "жирувала". Замість цього застосовують фосфор:

  • 15 г суперфосфату на 10 л води.

Фосфор підсилює цвітіння, формує щільні бутони й подовжує декоративність гладіолусів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
