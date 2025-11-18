Відео
Ідеальне укриття для часнику — як зберегти врожай взимку

Ідеальне укриття для часнику — як зберегти врожай взимку

Дата публікації: 18 листопада 2025 05:00
Оновлено: 20:30
Як укрити озимий часник на зиму - найкращі матеріали для захисту та великих головок
Часник на грядці. Фото: Freepik

Озимий часник потребує надійного укриття, щоб без втрат пережити зиму та сформувати великі головки. Правильно підібрана "ковдра" захищає грядку від морозів, перепадів температур і шкідників.

Новини.LIVE пояснює, чим саме вкривати часник і коли це робити правильно.

Чим укривати озимий часник взимку

Найефективніше утеплення — органічна суміш, яка працює як тепла "ковдра". Для укриття використовують листя, солому, сіно та сосновий або ялиновий лапник. Ці матеріали утримують тепло, пропускають повітря та захищають ґрунт від різких температурних стрибків.

Як правильно сформувати укриття

Оптимальна товщина шару — 10-15 см. Органіку вкладають після перших заморозків, коли ґрунт на глибині 5 см охолоджується до 0°C. Це запобігає передчасному проростанню та допомагає рослинам стабільно перезимувати. Перед укриттям варто притрусити грядку попелом, щоб зменшити ризик грибкових хвороб.

Захист від гризунів і додаткові матеріали

Сосновий і ялиновий лапник не тільки утеплює, а й відлякує мишей, які взимку активно шукають їжу на городі. Для посиленого захисту можна використати агроволокно. Воно пропускає повітря й тепло, але потребує надійної фіксації, щоб вітер не зняв укриття.

Коли знімати "покривало" навесні

Укриття прибирають після того, як мине загроза поворотних заморозків — зазвичай наприкінці березня або у квітні. Своєчасне зняття допоможе сходам швидше прогрітися й активно рости, а врожайність буде значно вищою.

Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
