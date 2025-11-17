Відео
Україна
Відео

Ваші півонії в небезпеці — що робити при сірій плісняві

Ваші півонії в небезпеці — що робити при сірій плісняві

Дата публікації: 17 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:35
Як лікувати сіру плісняву на півоніях - ознаки, причини та ефективні способи боротьби
Півонії в саду. Фото: Freepik

Сіра пліснява небезпечна тим, що швидко охоплює молоді пагони та бутони півоній, провокуючи їх загнивання й повну втрату цвітіння. Без швидкої реакції грибок може знищити рослину повністю.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно зупинити грибок і захистити півонії від повторного ураження.

Читайте також:

Як розпізнати сіру плісняву на півоніях

Сіра пліснява найчастіше з’являється на молодих пагонах біля ґрунту. Ознаки ураження:

  • коричневі плями на стеблі;
  • "кільця" плісняви заввишки до 10-12 см;
  • в’янення та засихання пагонів;
  • загибель нерозквітлих бутонів.

Що робити одразу

Щоб зупинити поширення грибка, важливо швидко діяти:

  • видалити уражені пагони;
  • оглянути кущі та очистити ґрунт навколо;
  • не перевищувати норму азотних добрив.

Ефективна обробка півоній

Навесні обов’язково проводять обробку фунгіцидами. Обприскування повторюють за інструкцією препарату, щоб захистити пагони протягом сезону. Важливо обробляти не лише стебла, а й ґрунт навколо куща, адже спори грибка часто залишаються саме там.

Профілактика на майбутнє

Восени півонії обрізають якомога нижче. Це зменшує ризик зимівлі спор грибка та забезпечує здоровий старт навесні. Підтримуйте легку циркуляцію повітря між кущами та стежте за сухістю ґрунту.

Ми вже писали про те, як правильно виконати осінній догляд за вишнею.

Раніше пояснювали те, чому садівники радять висаджувати кущі саме восени.

Детальніше розповідали про те, чим ризикує власник дачі, висаджуючи хміль.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
