Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Ваши пионы в опасности — что делать при серой плесени

Ваши пионы в опасности — что делать при серой плесени

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 16:54
обновлено: 16:35
Как лечить серую плесень на пионах - признаки, причины и эффективные способы борьбы
Пионы в саду. Фото: Freepik

Серая плесень опасна тем, что быстро охватывает молодые побеги и бутоны пионов, провоцируя их загнивание и полную потерю цветения. Без быстрой реакции грибок может уничтожить растение полностью.

Новини.LIVE рассказывает, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.

Реклама
Читайте также:

Как распознать серую плесень на пионах

Серая плесень чаще всего появляется на молодых побегах возле почвы. Признаки поражения:

  • коричневые пятна на стебле;
  • "кольца" плесени высотой до 10-12 см;
  • увядание и засыхание побегов;
  • гибель нераспустившихся бутонов.

Что делать сразу

Чтобы остановить распространение грибка, важно быстро действовать:

  • удалить пораженные побеги;
  • осмотреть кусты и очистить почву вокруг;
  • не превышать норму азотных удобрений.

Эффективная обработка пионов

Весной обязательно проводят обработку фунгицидами. Опрыскивание повторяют по инструкции препарата, чтобы защитить побеги в течение сезона. Важно обрабатывать не только стебли, но и почву вокруг куста, ведь споры грибка часто остаются именно там.

Профилактика на будущее

Осенью пионы обрезают как можно ниже. Это уменьшает риск зимовки спор грибка и обеспечивает здоровый старт весной. Поддерживайте легкую циркуляцию воздуха между кустами и следите за сухостью почвы.

Мы уже писали о том, как правильно выполнить осенний уход за вишней.

Ранее объясняли то, почему садоводы советуют высаживать кусты именно осенью.

Подробнее рассказывали о том, чем рискует владелец дачи, высаживая хмель.

растения цветы советы сад пионы эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации