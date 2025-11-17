Как лечить серую плесень на пионах - признаки, причины и эффективные способы борьбы

Ваши пионы в опасности — что делать при серой плесени
Серая плесень опасна тем, что быстро охватывает молодые побеги и бутоны пионов, провоцируя их загнивание и полную потерю цветения. Без быстрой реакции грибок может уничтожить растение полностью.
Новини.LIVE рассказывает, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.
Как распознать серую плесень на пионах
Серая плесень чаще всего появляется на молодых побегах возле почвы. Признаки поражения:
- коричневые пятна на стебле;
- "кольца" плесени высотой до 10-12 см;
- увядание и засыхание побегов;
- гибель нераспустившихся бутонов.
Что делать сразу
Чтобы остановить распространение грибка, важно быстро действовать:
- удалить пораженные побеги;
- осмотреть кусты и очистить почву вокруг;
- не превышать норму азотных удобрений.
Эффективная обработка пионов
Весной обязательно проводят обработку фунгицидами. Опрыскивание повторяют по инструкции препарата, чтобы защитить побеги в течение сезона. Важно обрабатывать не только стебли, но и почву вокруг куста, ведь споры грибка часто остаются именно там.
Профилактика на будущее
Осенью пионы обрезают как можно ниже. Это уменьшает риск зимовки спор грибка и обеспечивает здоровый старт весной. Поддерживайте легкую циркуляцию воздуха между кустами и следите за сухостью почвы.
