Как лечить серую плесень на пионах - признаки, причины и эффективные способы борьбы

Пионы в саду. Фото: Freepik

Серая плесень опасна тем, что быстро охватывает молодые побеги и бутоны пионов, провоцируя их загнивание и полную потерю цветения. Без быстрой реакции грибок может уничтожить растение полностью.

Новини.LIVE рассказывает, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.

Реклама

Читайте также:

Как распознать серую плесень на пионах

Серая плесень чаще всего появляется на молодых побегах возле почвы. Признаки поражения:

коричневые пятна на стебле;

"кольца" плесени высотой до 10-12 см;

увядание и засыхание побегов;

гибель нераспустившихся бутонов.

Что делать сразу

Чтобы остановить распространение грибка, важно быстро действовать:

удалить пораженные побеги;

осмотреть кусты и очистить почву вокруг;

не превышать норму азотных удобрений.

Эффективная обработка пионов

Весной обязательно проводят обработку фунгицидами. Опрыскивание повторяют по инструкции препарата, чтобы защитить побеги в течение сезона. Важно обрабатывать не только стебли, но и почву вокруг куста, ведь споры грибка часто остаются именно там.

Профилактика на будущее

Осенью пионы обрезают как можно ниже. Это уменьшает риск зимовки спор грибка и обеспечивает здоровый старт весной. Поддерживайте легкую циркуляцию воздуха между кустами и следите за сухостью почвы.

Мы уже писали о том, как правильно выполнить осенний уход за вишней.

Ранее объясняли то, почему садоводы советуют высаживать кусты именно осенью.

Подробнее рассказывали о том, чем рискует владелец дачи, высаживая хмель.