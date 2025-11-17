Стоит ли выращивать хмель на даче - риски, полезные свойства и разрастание

Хмель растет в саду. Фото: Pixabay

Хмель может украсить забор и обладает полезными свойствами, но на даче он быстро превращается в агрессивное растение. Из-за мощных корней хмель вытесняет другие культуры и истощает почву.

Новини.LIVE рассказывает, чем рискует владелец дачи, высаживая хмель.

Реклама

Читайте также:

Стоит ли выращивать хмель на дачном участке

Хмель — декоративный и полезный, ведь его шишки и побеги применяют в медицине, косметике и кулинарии. Однако на огороде это растение ведет себя агрессивно и часто создает больше проблем, чем пользы.

Основные преимущества хмеля

Подходит для озеленения заборов.

Обладает лечебными свойствами.

Шишки можно сушить и использовать для домашних настоек.

Почему хмель лучше не сажать

Растение очень быстро разрастается.

Имеет мощную корневую систему, которая ежегодно дает новые побеги.

Корни распространяются под землей, вытесняя другие растения.

Хмель забирает питательные вещества из почвы, создавая дефициты для культур рядом.

Удалить его сложно: даже после срезания лиан корни продолжают прорастать.

Хмель может быть полезным, но для дачного участка он часто становится настоящим испытанием. Если нет времени на постоянный контроль, лучше выбрать менее агрессивные растения.

Мы уже писали о том, как подготовить метельчатую гортензию к зиме и сохранить ее цветение.

Ранее объясняли то, почему стоит посадить рябину возле частного дома.

Подробнее рассказывали о том, почему яблоня не сбрасывает листья осенью, как ей помочь и что сделать.