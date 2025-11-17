Чи варто вирощувати хміль на дачі - ризики, корисні властивості та розростання

Хміль росте в саду. Фото: Pixabay

Хміль може прикрасити паркан і має корисні властивості, але на дачі він швидко перетворюється на агресивну рослину. Через потужне коріння хміль витісняє інші культури та виснажує ґрунт.

Новини.LIVE розповідає, чим ризикує власник дачі, висаджуючи хміль.

Чи варто вирощувати хміль на дачній ділянці

Хміль — декоративний та корисний, адже його шишки й пагони застосовують у медицині, косметиці та кулінарії. Однак на городі ця рослина поводиться агресивно й часто створює більше проблем, ніж користі.

Основні переваги хмелю

Підходить для озеленення парканів.

Має лікувальні властивості.

Шишки можна сушити та використовувати для домашніх настоянок.

Чому хміль краще не садити

Рослина надзвичайно швидко розростається.

Має потужну кореневу систему, яка щороку дає нові пагони.

Коріння поширюється під землею, витісняючи інші рослини.

Хміль забирає поживні речовини з ґрунту, створюючи дефіцити для культур поруч.

Видалити його складно: навіть після зрізання ліан корені продовжують проростати.

Хміль може бути корисним, але для дачної ділянки він часто стає справжнім випробуванням. Якщо немає часу на постійний контроль, краще обрати менш агресивні рослини.

