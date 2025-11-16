Как подготовить вишню к зиме - полив, мульча, укрытие и защита коры

Спасите вишню от морозов — что сделать прямо сейчас
Осенью важно подготовить вишневые деревья к зиме, чтобы они легко перенесли морозы и сформировали сильные почки для будущего урожая. Правильный уход сейчас обеспечит активное цветение весной.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно выполнить осенний уход за вишней.
Обеспечьте глубокий полив
- Поливайте вишню до замерзания почвы.
- Делайте полив медленным, чтобы влага дошла до корней.
- После первых сильных морозов полив прекращают.
Мульчируйте приствольную зону
- Используйте щепу, солому или измельченные листья.
- Слой — 3-4 см, но 15 см вокруг ствола оставляйте свободными.
- Перед мульчированием уберите опавшие листья и ягоды.
Защитите кору и не обрезайте осенью
- Ствол покрасьте светлой водоэмульсионной краской.
- Это предотвращает растрескивание коры и солнечные ожоги.
- Обрезку проводят только в конце зимы или весной.
Молодые деревья укройте
- Подойдут мешковина или агроволокно.
- Не используйте пленку — она не пропускает воздух.
- Закрепите укрытие так, чтобы не ломать ветви.
Осенняя подготовка укрепляет дерево, помогает легче пережить морозы и гарантирует больший урожай следующим летом.
Мы объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.
Также рассказывали о том, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился.
Ранее сообщалось о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.
Читайте Новини.LIVE!