Спасите вишню от морозов — что сделать прямо сейчас

Спасите вишню от морозов — что сделать прямо сейчас

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 19:59
обновлено: 17:10
Как подготовить вишню к зиме - полив, мульча, укрытие и защита коры
Урожай вишни в саду. Фото: Freepik

Осенью важно подготовить вишневые деревья к зиме, чтобы они легко перенесли морозы и сформировали сильные почки для будущего урожая. Правильный уход сейчас обеспечит активное цветение весной.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выполнить осенний уход за вишней.

Читайте также:

Обеспечьте глубокий полив

  • Поливайте вишню до замерзания почвы.
  • Делайте полив медленным, чтобы влага дошла до корней.
  • После первых сильных морозов полив прекращают.

Мульчируйте приствольную зону

  • Используйте щепу, солому или измельченные листья.
  • Слой — 3-4 см, но 15 см вокруг ствола оставляйте свободными.
  • Перед мульчированием уберите опавшие листья и ягоды.

Защитите кору и не обрезайте осенью

  • Ствол покрасьте светлой водоэмульсионной краской.
  • Это предотвращает растрескивание коры и солнечные ожоги.
  • Обрезку проводят только в конце зимы или весной.

Молодые деревья укройте

  • Подойдут мешковина или агроволокно.
  • Не используйте пленку — она не пропускает воздух.
  • Закрепите укрытие так, чтобы не ломать ветви.

Осенняя подготовка укрепляет дерево, помогает легче пережить морозы и гарантирует больший урожай следующим летом.

Мы объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Также рассказывали о том, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился.

Ранее сообщалось о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
