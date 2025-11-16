Как подготовить вишню к зиме - полив, мульча, укрытие и защита коры

Урожай вишни в саду. Фото: Freepik

Осенью важно подготовить вишневые деревья к зиме, чтобы они легко перенесли морозы и сформировали сильные почки для будущего урожая. Правильный уход сейчас обеспечит активное цветение весной.

Обеспечьте глубокий полив

Поливайте вишню до замерзания почвы.

Делайте полив медленным, чтобы влага дошла до корней.

После первых сильных морозов полив прекращают.

Мульчируйте приствольную зону

Используйте щепу, солому или измельченные листья.

Слой — 3-4 см, но 15 см вокруг ствола оставляйте свободными.

Перед мульчированием уберите опавшие листья и ягоды.

Защитите кору и не обрезайте осенью

Ствол покрасьте светлой водоэмульсионной краской.

Это предотвращает растрескивание коры и солнечные ожоги.

Обрезку проводят только в конце зимы или весной.

Молодые деревья укройте

Подойдут мешковина или агроволокно.

Не используйте пленку — она не пропускает воздух.

Закрепите укрытие так, чтобы не ломать ветви.

Осенняя подготовка укрепляет дерево, помогает легче пережить морозы и гарантирует больший урожай следующим летом.

