Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Врятуйте вишню від морозів — що зробити просто зараз

Врятуйте вишню від морозів — що зробити просто зараз

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 19:59
Оновлено: 17:10
Як підготувати вишню до зими - полив, мульча, укриття та захист кори
Врожай вишні в саду. Фото: Freepik

Восени важливо підготувати вишневі дерева до зими, щоб вони легко перенесли морози та сформували сильні бруньки для майбутнього врожаю. Правильний догляд зараз забезпечить активне цвітіння навесні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно виконати осінній догляд за вишнею.

Реклама
Читайте також:

Забезпечте глибокий полив

  • Поливайте вишню до замерзання ґрунту.
  • Робіть полив повільним, щоб волога дійшла до коренів.
  • Після перших сильних морозів полив припиняють.

Мульчуйте пристволову зону

  • Використовуйте тріску, солому чи подрібнене листя.
  • Шар — 3-4 см, але 15 см навколо стовбура залишайте вільними.
  • Перед мульчуванням приберіть опале листя та ягоди.

Захистіть кору та не обрізайте восени

  • Стовбур пофарбуйте світлою водоемульсійною фарбою.
  • Це запобігає розтріскуванню кори і сонячним опікам.
  • Обрізання проводять лише у кінці зими або навесні.

Молоді дерева укрийте

  • Підійдуть мішковина або агроволокно.
  • Не використовуйте плівку — вона не пропускає повітря.
  • Закріпіть укриття так, щоб не ламати гілки.

Осіння підготовка зміцнює дерево, допомагає легше пережити морози та гарантує більший урожай наступного літа.

Ми пояснювали те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Також розповідали про те, чим підживити озиму цибулю, щоб вона швидко прижилася.

Раніше повідомлялося про те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

дерева поради город сад вишня
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації