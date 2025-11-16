Як підготувати вишню до зими - полив, мульча, укриття та захист кори

Врожай вишні в саду. Фото: Freepik

Восени важливо підготувати вишневі дерева до зими, щоб вони легко перенесли морози та сформували сильні бруньки для майбутнього врожаю. Правильний догляд зараз забезпечить активне цвітіння навесні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно виконати осінній догляд за вишнею.

Забезпечте глибокий полив

Поливайте вишню до замерзання ґрунту.

Робіть полив повільним, щоб волога дійшла до коренів.

Після перших сильних морозів полив припиняють.

Мульчуйте пристволову зону

Використовуйте тріску, солому чи подрібнене листя.

Шар — 3-4 см, але 15 см навколо стовбура залишайте вільними.

Перед мульчуванням приберіть опале листя та ягоди.

Захистіть кору та не обрізайте восени

Стовбур пофарбуйте світлою водоемульсійною фарбою.

Це запобігає розтріскуванню кори і сонячним опікам.

Обрізання проводять лише у кінці зими або навесні.

Молоді дерева укрийте

Підійдуть мішковина або агроволокно.

Не використовуйте плівку — вона не пропускає повітря.

Закріпіть укриття так, щоб не ламати гілки.

Осіння підготовка зміцнює дерево, допомагає легше пережити морози та гарантує більший урожай наступного літа.

