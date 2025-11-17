Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Осіннє підживлення яблунь — три добрива для рясного врожаю

Осіннє підживлення яблунь — три добрива для рясного врожаю

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 20:00
Оновлено: 19:25
Чим підживити яблуні восени - найкращі добрива, норми внесення та поради
Людина підгодовує дерево. Фото: Freepik

Осіннє підживлення забезпечує яблуням сильну корене             ву систему, легку зимівлю та активне формування плодових бруньок. Саме восени закладається врожай, який садівники отримають наступного року.

Новини.LIVE пояснює, які добрива варто обрати та як правильно їх внести для максимального результату.

Реклама
Читайте також:

Три добрива, які найкраще працюють восени

Восени яблуні потребують поживних речовин для зміцнення коренів. Найефективнішими вважаються органічні добрива, які діють повільно та накопичують поживні елементи до весни. Вони підвищують зимостійкість дерев і допомагають формувати плодові бруньки.

Перепрілий гній або компост

  • Робить ґрунт пухким та повітропроникним.
  • Живить кореневу систему всю зиму.
  • Норма — 5-8 кг на 1 м² пристовбурної зони.

Деревний попіл

  • Природний захист від морозів та хвороб.
  • Містить калій, кальцій, фосфор, магній.
  • Внесення: 1 склянка сухого попелу або розчин відра води на квадратний метр.

Кісткове борошно

  • Багате на фосфор, який відповідає за формування майбутнього врожаю.
  • Дія триває декілька місяців.
  • норма — 200-300 г під дерево, заглибити у верхній шар ґрунту.

Як правильно вносити добрива

Усі підживки слід розсипати не під сам стовбур, а по периметру крони, де розташовані активні корені. Так поживні речовини засвояться максимально ефективно, а весною дерево швидко піде в ріст і зацвіте рясніше, ніж у попередні роки. Садівники запевняють: ці три добрива — найнадійніший варіант під осінній догляд.

Ми вже писали про те, чому пеларгонія слабшає після обрізки та як її врятувати.

Раніше пояснювали те, які компоненти додати восени, щоб оздоровити ґрунт і захистити розсаду.

Детальніше розповідали про те, чому садівники радять висаджувати кущі саме восени.

осінь добрива поради підживлення яблуня
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації