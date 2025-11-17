Чим підживити яблуні восени - найкращі добрива, норми внесення та поради

Людина підгодовує дерево. Фото: Freepik

Осіннє підживлення забезпечує яблуням сильну корене ву систему, легку зимівлю та активне формування плодових бруньок. Саме восени закладається врожай, який садівники отримають наступного року.

Новини.LIVE пояснює, які добрива варто обрати та як правильно їх внести для максимального результату.

Три добрива, які найкраще працюють восени

Восени яблуні потребують поживних речовин для зміцнення коренів. Найефективнішими вважаються органічні добрива, які діють повільно та накопичують поживні елементи до весни. Вони підвищують зимостійкість дерев і допомагають формувати плодові бруньки.

Перепрілий гній або компост

Робить ґрунт пухким та повітропроникним.

Живить кореневу систему всю зиму.

Норма — 5-8 кг на 1 м² пристовбурної зони.

Деревний попіл

Природний захист від морозів та хвороб.

Містить калій, кальцій, фосфор, магній.

Внесення: 1 склянка сухого попелу або розчин відра води на квадратний метр.

Кісткове борошно

Багате на фосфор, який відповідає за формування майбутнього врожаю.

Дія триває декілька місяців.

норма — 200-300 г під дерево, заглибити у верхній шар ґрунту.

Як правильно вносити добрива

Усі підживки слід розсипати не під сам стовбур, а по периметру крони, де розташовані активні корені. Так поживні речовини засвояться максимально ефективно, а весною дерево швидко піде в ріст і зацвіте рясніше, ніж у попередні роки. Садівники запевняють: ці три добрива — найнадійніший варіант під осінній догляд.

