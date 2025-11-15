Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Пеларгонія пропадає після обрізки — головна причина

Пеларгонія пропадає після обрізки — головна причина

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 16:54
Оновлено: 14:51
Чому пеларгонія пропадає після обрізки - головна причина та поради з відновлення
Дівчина обрізає пеларгонію. Фото: Freepik

Якщо після осінньої обрізки пеларгонія починає засихати або загнивати, причина найчастіше у неправильному догляді в період відновлення. Рослина переживає стрес і потребує спокою.

Новини.LIVE пояснює, чому пеларгонія слабшає після обрізки та як її врятувати.

Реклама
Читайте також:

Рослина переживає стрес

Обрізка — серйозне втручання. Пеларгонія витрачає сили на відновлення, а зрізи тимчасово залишаються вразливими.

Рясний полив у цей момент — головна помилка

  • Після обрізки рослина сповільнює всі процеси, у тому числі поглинання води.
  • Надлишкова волога накопичується в стеблах і коренях.
  • Через це пні гілок загнивають, чорніють або всихають.

Як правильно доглядати пеларгонію після обрізки

  • Не поливайте відразу. Пеларгонія має повністю оговтатися. Починати полив можна лише після появи нових листочків.
  • Спостерігайте за рослиною. Універсального терміну немає — все залежить від температури, вологості та стану ґрунту.
  • Тримайте в теплі та світлі. Добре освітлення допомагає рослині швидше наростити нові пагони.
  • Перевірте зрізи. Вони мають бути сухими та чистими, без темних плям чи ознак гнилі.

Коли рослина відновиться

Поява молодих листочків свідчить, що коріння вже адаптувалося після стресу й знову активно працює. Це означає, що пеларгонія поступово відновлюється, входить у фазу росту і готова до нормального поливу та подальшого догляду.

Ми вже писали про те, як правильно укорінити трояндовий живець восени.

Раніше пояснювали те, коли сіяти моркву під зиму у 2025 році та як уникнути помилок.

Детальніше розповідали про те, у яких місцях категорично не можна садити озимий часник.

рослини квіти поради сад пеларгонія
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації