Чому пеларгонія пропадає після обрізки - головна причина та поради з відновлення

Дівчина обрізає пеларгонію. Фото: Freepik

Якщо після осінньої обрізки пеларгонія починає засихати або загнивати, причина найчастіше у неправильному догляді в період відновлення. Рослина переживає стрес і потребує спокою.

Новини.LIVE пояснює, чому пеларгонія слабшає після обрізки та як її врятувати.

Рослина переживає стрес

Обрізка — серйозне втручання. Пеларгонія витрачає сили на відновлення, а зрізи тимчасово залишаються вразливими.

Рясний полив у цей момент — головна помилка

Після обрізки рослина сповільнює всі процеси, у тому числі поглинання води.

Надлишкова волога накопичується в стеблах і коренях.

Через це пні гілок загнивають, чорніють або всихають.

Як правильно доглядати пеларгонію після обрізки

Не поливайте відразу. Пеларгонія має повністю оговтатися. Починати полив можна лише після появи нових листочків.

Спостерігайте за рослиною. Універсального терміну немає — все залежить від температури, вологості та стану ґрунту.

Тримайте в теплі та світлі. Добре освітлення допомагає рослині швидше наростити нові пагони.

Перевірте зрізи. Вони мають бути сухими та чистими, без темних плям чи ознак гнилі.

Коли рослина відновиться

Поява молодих листочків свідчить, що коріння вже адаптувалося після стресу й знову активно працює. Це означає, що пеларгонія поступово відновлюється, входить у фазу росту і готова до нормального поливу та подальшого догляду.

