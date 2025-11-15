Чому пеларгонія пропадає після обрізки - головна причина та поради з відновлення

Пеларгонія пропадає після обрізки — головна причина
Якщо після осінньої обрізки пеларгонія починає засихати або загнивати, причина найчастіше у неправильному догляді в період відновлення. Рослина переживає стрес і потребує спокою.
Новини.LIVE пояснює, чому пеларгонія слабшає після обрізки та як її врятувати.
Рослина переживає стрес
Обрізка — серйозне втручання. Пеларгонія витрачає сили на відновлення, а зрізи тимчасово залишаються вразливими.
Рясний полив у цей момент — головна помилка
- Після обрізки рослина сповільнює всі процеси, у тому числі поглинання води.
- Надлишкова волога накопичується в стеблах і коренях.
- Через це пні гілок загнивають, чорніють або всихають.
Як правильно доглядати пеларгонію після обрізки
- Не поливайте відразу. Пеларгонія має повністю оговтатися. Починати полив можна лише після появи нових листочків.
- Спостерігайте за рослиною. Універсального терміну немає — все залежить від температури, вологості та стану ґрунту.
- Тримайте в теплі та світлі. Добре освітлення допомагає рослині швидше наростити нові пагони.
- Перевірте зрізи. Вони мають бути сухими та чистими, без темних плям чи ознак гнилі.
Коли рослина відновиться
Поява молодих листочків свідчить, що коріння вже адаптувалося після стресу й знову активно працює. Це означає, що пеларгонія поступово відновлюється, входить у фазу росту і готова до нормального поливу та подальшого догляду.
