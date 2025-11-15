Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Пеларгония пропадает после обрезки — главная причина

Пеларгония пропадает после обрезки — главная причина

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 16:54
обновлено: 14:51
Почему пеларгония пропадает после обрезки - главная причина и советы по восстановлению
Девушка обрезает пеларгонию. Фото: Freepik

Если после осенней обрезки пеларгония начинает засыхать или загнивать, причина чаще всего в неправильном уходе в период восстановления. Растение переживает стресс и нуждается в покое.

Новини.LIVE объясняет, почему пеларгония слабеет после обрезки и как ее спасти.

Реклама
Читайте также:

Растение переживает стресс

Обрезка — серьезное вмешательство. Пеларгония тратит силы на восстановление, а срезы временно остаются уязвимыми.

Обильный полив в этот момент — главная ошибка

  • После обрезки растение замедляет все процессы, в том числе поглощение воды.
  • Избыточная влага накапливается в стеблях и корнях.
  • Из-за этого пни веток загнивают, чернеют или усыхают.

Как правильно ухаживать за пеларгонией после обрезки

  • Не поливайте сразу же. Пеларгония должна полностью оправиться. Начинать полив можно лишь после появления новых листочков.
  • Наблюдайте за растением. Универсального срока нет — все зависит от температуры, влажности и состояния почвы.
  • Держите в тепле и свете. Хорошее освещение помогает растению быстрее нарастить новые побеги.
  • Проверьте срезы. Они должны быть сухими и чистыми, без темных пятен или признаков гнили.

Когда растение восстановится

Появление молодых листочков свидетельствует, что корни уже адаптировались после стресса и снова активно работают. Это означает, что пеларгония постепенно восстанавливается, входит в фазу роста и готова к нормальному поливу и дальнейшему уходу.

Мы уже писали о том, как правильно укоренить розовый черенок осенью.

Ранее объясняли то, когда сеять морковь под зиму в 2025 году и как избежать ошибок.

Подробнее рассказывали о том, в каких местах категорически нельзя сажать озимый чеснок.

растения цветы советы сад пеларгония
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации