Почему пеларгония пропадает после обрезки - главная причина и советы по восстановлению

Девушка обрезает пеларгонию. Фото: Freepik

Если после осенней обрезки пеларгония начинает засыхать или загнивать, причина чаще всего в неправильном уходе в период восстановления. Растение переживает стресс и нуждается в покое.

Новини.LIVE объясняет, почему пеларгония слабеет после обрезки и как ее спасти.

Реклама

Читайте также:

Растение переживает стресс

Обрезка — серьезное вмешательство. Пеларгония тратит силы на восстановление, а срезы временно остаются уязвимыми.

Обильный полив в этот момент — главная ошибка

После обрезки растение замедляет все процессы, в том числе поглощение воды.

Избыточная влага накапливается в стеблях и корнях.

Из-за этого пни веток загнивают, чернеют или усыхают.

Как правильно ухаживать за пеларгонией после обрезки

Не поливайте сразу же. Пеларгония должна полностью оправиться. Начинать полив можно лишь после появления новых листочков.

Пеларгония должна полностью оправиться. Начинать полив можно лишь после появления новых листочков. Наблюдайте за растением. Универсального срока нет — все зависит от температуры, влажности и состояния почвы.

Универсального срока нет — все зависит от температуры, влажности и состояния почвы. Держите в тепле и свете. Хорошее освещение помогает растению быстрее нарастить новые побеги.

Хорошее освещение помогает растению быстрее нарастить новые побеги. Проверьте срезы. Они должны быть сухими и чистыми, без темных пятен или признаков гнили.

Когда растение восстановится

Появление молодых листочков свидетельствует, что корни уже адаптировались после стресса и снова активно работают. Это означает, что пеларгония постепенно восстанавливается, входит в фазу роста и готова к нормальному поливу и дальнейшему уходу.

Мы уже писали о том, как правильно укоренить розовый черенок осенью.

Ранее объясняли то, когда сеять морковь под зиму в 2025 году и как избежать ошибок.

Подробнее рассказывали о том, в каких местах категорически нельзя сажать озимый чеснок.