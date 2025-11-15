Почему пеларгония пропадает после обрезки - главная причина и советы по восстановлению

Пеларгония пропадает после обрезки — главная причина
Если после осенней обрезки пеларгония начинает засыхать или загнивать, причина чаще всего в неправильном уходе в период восстановления. Растение переживает стресс и нуждается в покое.
Новини.LIVE объясняет, почему пеларгония слабеет после обрезки и как ее спасти.
Растение переживает стресс
Обрезка — серьезное вмешательство. Пеларгония тратит силы на восстановление, а срезы временно остаются уязвимыми.
Обильный полив в этот момент — главная ошибка
- После обрезки растение замедляет все процессы, в том числе поглощение воды.
- Избыточная влага накапливается в стеблях и корнях.
- Из-за этого пни веток загнивают, чернеют или усыхают.
Как правильно ухаживать за пеларгонией после обрезки
- Не поливайте сразу же. Пеларгония должна полностью оправиться. Начинать полив можно лишь после появления новых листочков.
- Наблюдайте за растением. Универсального срока нет — все зависит от температуры, влажности и состояния почвы.
- Держите в тепле и свете. Хорошее освещение помогает растению быстрее нарастить новые побеги.
- Проверьте срезы. Они должны быть сухими и чистыми, без темных пятен или признаков гнили.
Когда растение восстановится
Появление молодых листочков свидетельствует, что корни уже адаптировались после стресса и снова активно работают. Это означает, что пеларгония постепенно восстанавливается, входит в фазу роста и готова к нормальному поливу и дальнейшему уходу.
