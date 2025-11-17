Видео
Видео

Осенняя подкормка яблонь — три удобрения для обильного урожая

Осенняя подкормка яблонь — три удобрения для обильного урожая

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 20:00
обновлено: 19:25
Чем подкормить яблони осенью - лучшие удобрения, нормы внесения и советы
Человек подкармливает дерево. Фото: Freepik

Осенняя подкормка обеспечивает яблоням сильную корневую систему, легкую зимовку и активное формирование плодовых почек. Именно осенью закладывается урожай, который садоводы получат в следующем году.

Новини.LIVE объясняет, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести для максимального результата.

Три удобрения, которые лучше всего работают осенью

Осенью яблони нуждаются в питательных веществах для укрепления корней. Самыми эффективными считаются органические удобрения, которые действуют медленно и накапливают питательные элементы до весны. Они повышают зимостойкость деревьев и помогают формировать плодовые почки.

Перепревший навоз или компост

  • Делает почву рыхлой и воздухопроницаемой.
  • Питает корневую систему всю зиму.
  • Норма — 5-8 кг на 1 м² приствольной зоны.

Древесная зола

  • Естественная защита от морозов и болезней.
  • Содержит калий, кальций, фосфор, магний.
  • Внесение: 1 стакан сухой золы или раствор ведра воды на квадратный метр.

Костная мука

  • Богата фосфором, который отвечает за формирование будущего урожая.
  • Действие длится несколько месяцев.
  • норма — 200-300 г под дерево, заглубить в верхний слой почвы.

Как правильно вносить удобрения

Все подкормки следует рассыпать не под сам ствол, а по периметру кроны, где расположены активные корни. Так питательные вещества усвоятся максимально эффективно, а весной дерево быстро пойдет в рост и зацветет обильнее, чем в предыдущие годы. Садоводы уверяют: эти три удобрения — самый надежный вариант под осенний уход.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
