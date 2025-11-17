Чем подкормить яблони осенью - лучшие удобрения, нормы внесения и советы

Осенняя подкормка яблонь — три удобрения для обильного урожая
Осенняя подкормка обеспечивает яблоням сильную корневую систему, легкую зимовку и активное формирование плодовых почек. Именно осенью закладывается урожай, который садоводы получат в следующем году.
Новини.LIVE объясняет, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести для максимального результата.
Три удобрения, которые лучше всего работают осенью
Осенью яблони нуждаются в питательных веществах для укрепления корней. Самыми эффективными считаются органические удобрения, которые действуют медленно и накапливают питательные элементы до весны. Они повышают зимостойкость деревьев и помогают формировать плодовые почки.
Перепревший навоз или компост
- Делает почву рыхлой и воздухопроницаемой.
- Питает корневую систему всю зиму.
- Норма — 5-8 кг на 1 м² приствольной зоны.
Древесная зола
- Естественная защита от морозов и болезней.
- Содержит калий, кальций, фосфор, магний.
- Внесение: 1 стакан сухой золы или раствор ведра воды на квадратный метр.
Костная мука
- Богата фосфором, который отвечает за формирование будущего урожая.
- Действие длится несколько месяцев.
- норма — 200-300 г под дерево, заглубить в верхний слой почвы.
Как правильно вносить удобрения
Все подкормки следует рассыпать не под сам ствол, а по периметру кроны, где расположены активные корни. Так питательные вещества усвоятся максимально эффективно, а весной дерево быстро пойдет в рост и зацветет обильнее, чем в предыдущие годы. Садоводы уверяют: эти три удобрения — самый надежный вариант под осенний уход.
Мы уже писали о том, почему пеларгония слабеет после обрезки и как ее спасти.
Ранее объясняли то, какие компоненты добавить осенью, чтобы оздоровить почву и защитить рассаду.
Подробнее рассказывали о том, почему садоводы советуют высаживать кусты именно осенью.
Читайте Новини.LIVE!