Как подготовить грядки осенью - смесь для обеззараживания почвы от черной ножки

Осенью почву можно оздоровить простой смесью, чтобы весной рассада взошла крепкой без черной ножки. Опытные огородники советуют внести эти компоненты еще до морозов.

Новини.LIVE объясняет, какие компоненты добавить осенью, чтобы оздоровить почву и защитить рассаду от черной ножки.

Осенняя смесь, которая защищает грядки от черной ножки

Чтобы весной не терять рассаду из-за грибковых болезней, почву нужно правильно подготовить осенью. Именно в этот период земля лучше всего принимает оздоровительные смеси и успевает восстановиться до весны.

Что входит в состав смеси

В состав используют простые, но эффективные компоненты:

древесную золу — снижает кислотность, добавляет калий и кальций;

песок — разрыхляет почву и улучшает воздухопроницаемость;

марганцовку — обеззараживает;

дрожжи — активизируют полезную микрофлору;

табачную пыль — отпугивает почвенных вредителей.

Как правильно внести смесь

На одну грядку достаточно двух горстей. Смесь рассыпают равномерно и перекапывают или слегка рыхлят землю. Важно сделать это до первых заморозков, чтобы компоненты успели проникнуть в почву и начали работать в зимний период.

Почему это работает

За зиму смесь разлагается, обеззараживает почву и создает условия, в которых черная ножка практически не появляется. Весной рассада получает чистую, воздушную и оздоровленную землю — без риска потемнения стебля и загнивания.

