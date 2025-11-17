Як підготувати грядки восени - суміш для знезараження ґрунту від чорної ніжки

Людина удобрює ґрунт. Фото: Pinterest

Восени ґрунт можна оздоровити простою сумішшю, щоб навесні розсада зійшла міцною без чорної ніжки. Досвідчені городники радять внести ці компоненти ще до морозів.

Новини.LIVE пояснює, які компоненти додати восени, щоб оздоровити ґрунт і захистити розсаду від чорної ніжки.

Реклама

Читайте також:

Осіння суміш, яка захищає грядки від чорної ніжки

Щоб навесні не втрачати розсаду через грибкові хвороби, ґрунт потрібно правильно підготувати восени. Саме в цей період земля найкраще приймає оздоровчі суміші й встигає відновитися до весни.

Що входить до суміші

До складу використовують прості, але ефективні компоненти:

деревну золу — знижує кислотність, додає калій і кальцій;

пісок — розпушує ґрунт і покращує повітропроникність;

марганцівку — знезаражує;

дріжджі — активізують корисну мікрофлору;

тютюновий пил — відлякує ґрунтових шкідників.

Як правильно внести суміш

На одну грядку достатньо двох жмень. Суміш розсипають рівномірно та перекопують або злегка розпушують землю. Важливо зробити це до перших заморозків, щоб компоненти встигли проникнути в ґрунт і почали працювати в зимовий період.

Чому це працює

За зиму суміш розкладається, знезаражує ґрунт і створює умови, у яких чорна ніжка практично не з’являється. Навесні розсада отримує чисту, повітряну й оздоровлену землю — без ризику потемніння стебла та загнивання.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше повідомлялося про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Також ми пояснювали те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.