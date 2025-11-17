Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Земля буде здоровою — осінній спосіб проти чорної ніжки

Земля буде здоровою — осінній спосіб проти чорної ніжки

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 14:36
Оновлено: 19:57
Як підготувати грядки восени - суміш для знезараження ґрунту від чорної ніжки
Людина удобрює ґрунт. Фото: Pinterest

Восени ґрунт можна оздоровити простою сумішшю, щоб навесні розсада зійшла міцною без чорної ніжки. Досвідчені городники радять внести ці компоненти ще до морозів.

Новини.LIVE пояснює, які компоненти додати восени, щоб оздоровити ґрунт і захистити розсаду від чорної ніжки.

Реклама
Читайте також:

Осіння суміш, яка захищає грядки від чорної ніжки

Щоб навесні не втрачати розсаду через грибкові хвороби, ґрунт потрібно правильно підготувати восени. Саме в цей період земля найкраще приймає оздоровчі суміші й встигає відновитися до весни.

Що входить до суміші

До складу використовують прості, але ефективні компоненти:

  • деревну золу — знижує кислотність, додає калій і кальцій;
  • пісок — розпушує ґрунт і покращує повітропроникність;
  • марганцівку — знезаражує;
  • дріжджі — активізують корисну мікрофлору;
  • тютюновий пил — відлякує ґрунтових шкідників.

Як правильно внести суміш

На одну грядку достатньо двох жмень. Суміш розсипають рівномірно та перекопують або злегка розпушують землю. Важливо зробити це до перших заморозків, щоб компоненти встигли проникнути в ґрунт і почали працювати в зимовий період.

Чому це працює

За зиму суміш розкладається, знезаражує ґрунт і створює умови, у яких чорна ніжка практично не з’являється. Навесні розсада отримує чисту, повітряну й оздоровлену землю — без ризику потемніння стебла та загнивання.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше повідомлялося про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Також ми пояснювали те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

добрива поради город сад захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації