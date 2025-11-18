Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Идеальное укрытие для чеснока — как сохранить урожай зимой

Идеальное укрытие для чеснока — как сохранить урожай зимой

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 05:00
обновлено: 20:30
Как укрыть озимый чеснок на зиму - лучшие материалы для защиты и больших головок
Чеснок на грядке. Фото: Freepik

Озимый чеснок нуждается в надежном укрытии, чтобы без потерь пережить зиму и сформировать крупные головки. Правильно подобранное "одеяло" защищает грядку от морозов, перепадов температур и вредителей.

Новини.LIVE объясняет, чем именно укрывать чеснок и когда это делать правильно.

Реклама
Читайте также:

Чем укрывать озимый чеснок зимой

Самое эффективное утепление — органическая смесь, которая работает как теплое "одеяло". Для укрытия используют листья, солому, сено и сосновый или еловый лапник. Эти материалы удерживают тепло, пропускают воздух и защищают почву от резких температурных скачков.

Как правильно сформировать укрытие

Оптимальная толщина слоя — 10-15 см. Органику укладывают после первых заморозков, когда почва на глубине 5 см охлаждается до 0°C. Это предотвращает преждевременное прорастание и помогает растениям стабильно перезимовать. Перед укрытием стоит притрусить грядку пеплом, чтобы уменьшить риск грибковых болезней.

Защита от грызунов и дополнительные материалы

Сосновый и еловый лапник не только утепляет, но и отпугивает мышей, которые зимой активно ищут пищу на огороде. Для усиленной защиты можно использовать агроволокно. Оно пропускает воздух и тепло, но требует надежной фиксации, чтобы ветер не снял укрытие.

Когда снимать "покрывало" весной

Укрытие убирают после того, как минует угроза возвратных заморозков — обычно в конце марта или в апреле. Своевременное снятие поможет всходам быстрее прогреться и активно расти, а урожайность будет значительно выше.

Мы уже писали о том, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.

Ранее объясняли то, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести.

Подробнее рассказывали о том, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно.

зима советы огород сад чеснок мульчирование защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации