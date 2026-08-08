Агрономи пояснили, як захистити овочі від спеки: прості правила поливу та догляду

Робота на городі у спекотну погоду. Колаж: Новини.LIVE

Літня спека здатна зіпсувати врожай буквально за кілька днів. Рослини втрачають сили, в'януть, скидають зав'язі та навіть плоди. Особливо важко овочам під час тривалої посухи. Є кілька простих правил, які допоможуть зберегти щедре плодоношення городніх культур.

Новини.LIVE з посиланням на Better Homes & Gardens розповідає, як допомогти овочам пережити спеку і не втратити урожай.

Які овочі страждають від спеки найбільше

Не всі культури однаково реагують на спеку. Одні можуть досить довго витримувати палюче сонце, а от інші швидко виснажуються.

Особливої уваги у цей період потребують:

томати;

перці;

огірки;

баклажани;

салат;

редис;

шпинат.

Екстремальна температура може негативно впливати на цвітіння, формування плодів, псувати товарний вигляд та смак.

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Молоді рослини також більш уразливі, ніж добре вкорінені кущі. Їхня коренева система ще не встигла розростися достатньо глибоко, тому пересихання ґрунту вони переносять важче.

Як зрозуміти, що рослини страждають від спеки

Перший сигнал теплового стресу зазвичай видно по листю. Воно втрачає пружність, опускається, скручується або починає в'янути.

Але це не єдина ознака. Під час тривалої спеки також можуть:

опадати квіти;

засихати зав'язь;

сповільнюватися ріст пагонів;

плоди розвиваються нерівномірно або залишаються дрібнішими.

Як захистити овочі від спеки

Поливайте рясно та глибоко

У спекотні дні найбільше значення має не кількість поливів, а те, наскільки добре вода просочує ґрунт. Поливайте рослини біля основи, намагаючись зволожити зону коріння.

Орієнтуйтеся на стан землі, а не на суворий графік. Піщаний ґрунт пересихає швидше, глинистий довше утримує воду, а замульчована грядка потребує поливу рідше. Найкращий час для планового поливу влітку це ранок або вечір. У ці години випаровування менше, тому рослина отримує більше доступної вологи.

Замульчуйте землю

Мульча допомагає вирішити одразу кілька проблем:

прикриває ґрунт від прямого сонця;

захищає коріння;

зменшує випаровування води;

захищає від бур'янів.

Для мульчування можна використовувати солому, підсушену скошену траву, компост, деревну тріску та інші відповідні органічні матеріали. Класти мульчу краще на вже зволожений ґрунт.

Захистіть грядки від палючого сонця

Якщо спека затягується, особливо вразливі культури можна тимчасово затінити. Для цього використовують затінювальну сітку або спеціальні садові матеріали, які зменшують інтенсивність сонячного випромінювання. Укриття натягують над рослинами на дугах, залишаючи достатньо простору для циркуляції повітря. Особливо корисним таке затінення може бути для молодих рослин і культур, які погано переносять високі температури.

Бережіть коріння

Під час спеки потрібно думати не лише про листя. Саме коренева зона визначає, наскільки добре рослина зможе отримувати воду. Не варто без потреби перекопувати або глибоко розпушувати землю біля овочів у період сильної посухи. Пошкодження коріння лише додає рослині стресу.

Слідкуйте за рослинами щодня

Під час хвилі спеки недостатньо полити город один раз і забути про нього. Перевіряйте вологість ґрунту біля коріння, оглядайте листя та звертайте увагу на нові квіти й зав'язь.

Яких помилок слід уникати у спеку

Не поливайте город потроху щодня. Краще забезпечити повноцінне проникнення води в ґрунт і не допускати його тривалого пересихання. Не поливайте весь город у найспекотніший час. Плановий полив краще перенести на ранок або вечір. Вдень значна частина води швидко випаровується. Якщо рослина вже перебуває у стані сильного в'янення, не чекайте вечора, а поливайте одразу. Не залишайте ґрунт без захисту, мульчуйте. Гола земля під сонцем дуже швидко втрачає вологу. Не вносьте концентровані добрива в суху землю. Не перекопуйте землю біля кущів. Глибоке розпушування в період посухи може пошкодити коріння. Бур'яни видаляйте, але робіть це обережно, не травмуючи кореневу систему овочів. Не накривайте рослини щільною плівкою. Захист від сонця не означає, що грядку потрібно герметично закрити.

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