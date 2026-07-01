Как правильно поливать арбузы и дыни в жару: секрет обильного урожая

Полив арбузов и дынь для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Летняя жара может свести на нет все усилия огородников, если арбузы и дыни начнут страдать от недостатка влаги. Часто кажется, что растения получают достаточно воды, но плоды все равно растут медленно, остаются мелкими или теряют сочность. Причина нередко кроется не в количестве поливов, а в том, как именно они проводятся. Есть простой способ, который помогает доставить воду именно туда, где она больше всего нужна. Если использовать этот приём в самые жаркие дни лета, бахчевые культуры отблагодарят крупными, сладкими и сочными плодами.

Почему обычный полив арбузов и дынь часто не работает

Многие дачники поливают бахчевые культуры прямо под корень, однако в жаркую погоду этого может быть недостаточно. Верхний слой почвы очень быстро высыхает под палящим солнцем, поэтому значительная часть влаги даже не успевает дойти до корневой системы.

Особенность арбузов и дынь заключается в том, что у них есть мощный стержневой корень, углубляющийся в землю, а также горизонтальные корни, которые активно снабжают растение водой и питательными веществами. Именно они расположены на глубине примерно от 15 до 50 сантиметров.

Если вода остается только у поверхности, растение не получает достаточного питания. Особенно заметной эта проблема становится во время длительной жары и засухи, когда естественных запасов влаги в почве почти не остается.

Хитрый способ полива, который помогает получить щедрый урожай

Опытные огородники советуют не просто лить воду у стебля, а доставлять её непосредственно в глубокие слои почвы.

Для этого между растениями проделывают отверстия глубиной около 40 сантиметров с помощью садового бура или коловорота. Именно через такие лунки вода быстро проникает к основной части корневой системы, а затем равномерно распространяется в почве.

В результате корни получают достаточно влаги даже во время сильной жары, а растение не тратит лишние силы на ее поиск. Такой глубокий полив помогает арбузам и дыням легче переносить высокие температуры, активнее наращивать плоды и дольше сохранять их сочность.

Особенно важно использовать этот метод в период формирования завязи и налива плодов. Именно в это время бахчевые культуры больше всего нуждаются в стабильном увлажнении, ведь будущий урожай почти полностью состоит из воды.

Как совместить полив и подкормку

Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что проделанные отверстия можно использовать не только для полива, но и для внесения удобрений.

После увлажнения почвы опытные огородники рекомендуют провести корневую подкормку комплексным минеральным удобрением. Для этого достаточно растворить 20 граммов препарата в 10 литрах воды и внести раствор в те же отверстия.

Благодаря этому питательные вещества быстрее поступают к корням, лучше усваиваются растением и способствуют активному развитию плодов.

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