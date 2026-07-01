Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как поливать арбузы и дыни в жару: секрет роскошного урожая

Как поливать арбузы и дыни в жару: секрет роскошного урожая

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 23:47
Как правильно поливать арбузы и дыни в жару: секрет обильного урожая
Полив арбузов и дынь для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Летняя жара может свести на нет все усилия огородников, если арбузы и дыни начнут страдать от недостатка влаги. Часто кажется, что растения получают достаточно воды, но плоды все равно растут медленно, остаются мелкими или теряют сочность. Причина нередко кроется не в количестве поливов, а в том, как именно они проводятся. Есть простой способ, который помогает доставить воду именно туда, где она больше всего нужна. Если использовать этот приём в самые жаркие дни лета, бахчевые культуры отблагодарят крупными, сладкими и сочными плодами.

Почему обычный полив арбузов и дынь часто не работает

Многие дачники поливают бахчевые культуры прямо под корень, однако в жаркую погоду этого может быть недостаточно. Верхний слой почвы очень быстро высыхает под палящим солнцем, поэтому значительная часть влаги даже не успевает дойти до корневой системы.
Особенность арбузов и дынь заключается в том, что у них есть мощный стержневой корень, углубляющийся в землю, а также горизонтальные корни, которые активно снабжают растение водой и питательными веществами. Именно они расположены на глубине примерно от 15 до 50 сантиметров.
Если вода остается только у поверхности, растение не получает достаточного питания. Особенно заметной эта проблема становится во время длительной жары и засухи, когда естественных запасов влаги в почве почти не остается.

Хитрый способ полива, который помогает получить щедрый урожай

Опытные огородники советуют не просто лить воду у стебля, а доставлять её непосредственно в глубокие слои почвы.
Для этого между растениями проделывают отверстия глубиной около 40 сантиметров с помощью садового бура или коловорота. Именно через такие лунки вода быстро проникает к основной части корневой системы, а затем равномерно распространяется в почве.
В результате корни получают достаточно влаги даже во время сильной жары, а растение не тратит лишние силы на ее поиск. Такой глубокий полив помогает арбузам и дыням легче переносить высокие температуры, активнее наращивать плоды и дольше сохранять их сочность.
Особенно важно использовать этот метод в период формирования завязи и налива плодов. Именно в это время бахчевые культуры больше всего нуждаются в стабильном увлажнении, ведь будущий урожай почти полностью состоит из воды.

Как совместить полив и подкормку

Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что проделанные отверстия можно использовать не только для полива, но и для внесения удобрений.
После увлажнения почвы опытные огородники рекомендуют провести корневую подкормку комплексным минеральным удобрением. Для этого достаточно растворить 20 граммов препарата в 10 литрах воды и внести раствор в те же отверстия.
Благодаря этому питательные вещества быстрее поступают к корням, лучше усваиваются растением и способствуют активному развитию плодов.

 

Читайте также:

Также делимся с вами другими секретами щедрого урожая

Что посадить рядом с дыней, чтобы плоды росли крупными и сладкими.

Чем подкормить персик в июле, чтобы плоды росли крупными и сочными.

Что посадить на огороде после клубники, чтобы урожай приятно удивил.

урожай арбуза урожай дыни полив растений
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации