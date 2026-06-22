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Главная Дом и огород Удобрите этим персик в июле 2026: плоды будут крупными и сочными

Удобрите этим персик в июле 2026: плоды будут крупными и сочными

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 03:14
Чем подкормить персик в июле 2026: удобрение для крупных и сладких плодов
Подкормка персика в июле. Коллаж: Новини.LIVE

В середине лета персик уже активно наливает плоды. Естественно, в это время плодовое дерево нуждается в большем количестве питательных веществ. Существует качественное удобрение, после внесения которого растение отблагодарит вас большим и сладким урожаем.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, чем стоит подкормить персик в июле 2026 года и как это сделать, чтобы получить щедрый урожай.

Какие питательные вещества нужны персику в июле

Поскольку в июле персик направляет свои силы на созревание плодов, дерево больше всего нуждается в калии, а также в фосфоре и небольшом количестве азота. Калий способствует накоплению сахаров в плодах, улучшает их вкус и помогает персикам вырасти крупнее и сочнее. Фосфор поддерживает развитие корневой системы и общее состояние дерева. А азот в умеренном количестве поддерживает здоровый рост и развитие.

Чем подкормить персик в июле 2026

Одним из лучших вариантов для июльской подкормки считаются комплексные удобрения. Подойдут смеси с равным соотношением основных элементов, например 10-10-10 или 12-12-12. Они обеспечивают дерево необходимыми веществами и способствуют формированию качественных плодов.

Также можно использовать специальные удобрения для косточковых культур с повышенным содержанием калия. Такая подкормка помогает сделать персики слаще, ароматнее и плотнее.

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Как правильно вносить удобрения под персик

Вносить удобрения необходимо по периметру кроны. Для молодых деревьев от ствола следует отступить 50-80 см, для взрослых — 1-1,5 м. По кругу кроны сделайте неглубокую канавку глубиной 10-15 см. Равномерно распределите удобрение, засыпьте землей и обильно полейте.

Чего не стоит делать во время июльской подкормки

Перед внесением любых удобрений полезно обратить внимание на состояние почвы. Если есть возможность провести анализ почвы, это позволит точнее определить потребности дерева и избежать лишних затрат.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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