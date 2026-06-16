Чем удобрять виноград в июне 2026: лучшее удобрение для обильного урожая

Полив винограда в июне для обильного урожая. Коллаж: Новини.LIVE

В июне виноград в саду начинает активно расти и формировать завязи. В этот момент садоводам стоит поддержать растение. Одна простая процедура помогает получить крупные, сочные и сладкие грозди — подкормка.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит поливать виноград в июне, чтобы осенью собирать действительно щедрый урожай.

Лучшее удобрение для винограда в июне

Одним из самых эффективных натуральных средств для летней подкормки считается древесная зола. Она содержит целый комплекс полезных веществ, в частности:

калий — способствует накоплению сахаров в ягодах;

фосфор — поддерживает развитие корневой системы и завязей

кальций — помогает укреплять ткани растения.

Для приготовления питательного настоя вам понадобится:

1 л просеянной древесной золы;

10 л воды.

Смесь тщательно перемешивают и оставляют настаиваться примерно на сутки. После этого раствором поливают виноград под корень. Для взрослого куста обычно достаточно одного ведра такой подкормки.

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Хорошим вариантом станут также комплексные минеральные удобрения для винограда с повышенным содержанием калия и фосфора. Такие подкормки стимулируют образование завязей, улучшают налив ягод и помогают растению легче переносить жаркую погоду.

Как ухаживать за виноградом после подкормки

Чтобы виноград порадовал крупными и сладкими гроздьями, стоит соблюдать несколько простых правил:

регулярно поливать кусты во время длительной жары и засухи;

своевременно удалять лишние пасынки;

рыхлить землю после полива для лучшего доступа воздуха к корням;

проводить профилактику грибковых заболеваний и контролировать появление вредителей.

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