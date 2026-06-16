Чем удобрять виноград в июне 2026: лучшее удобрение для обильного урожая

Полейте этим виноград в июне: лозы будут гнуться от сладких гроздей
В июне виноград в саду начинает активно расти и формировать завязи. В этот момент садоводам стоит поддержать растение. Одна простая процедура помогает получить крупные, сочные и сладкие грозди — подкормка.
Новини.LIVE рассказывает, чем стоит поливать виноград в июне, чтобы осенью собирать действительно щедрый урожай.
Лучшее удобрение для винограда в июне
Одним из самых эффективных натуральных средств для летней подкормки считается древесная зола. Она содержит целый комплекс полезных веществ, в частности:
- калий — способствует накоплению сахаров в ягодах;
- фосфор — поддерживает развитие корневой системы и завязей
- кальций — помогает укреплять ткани растения.
Для приготовления питательного настоя вам понадобится:
- 1 л просеянной древесной золы;
- 10 л воды.
Смесь тщательно перемешивают и оставляют настаиваться примерно на сутки. После этого раствором поливают виноград под корень. Для взрослого куста обычно достаточно одного ведра такой подкормки.
Какие удобрения еще можно использовать
Хорошим вариантом станут также комплексные минеральные удобрения для винограда с повышенным содержанием калия и фосфора. Такие подкормки стимулируют образование завязей, улучшают налив ягод и помогают растению легче переносить жаркую погоду.
Как ухаживать за виноградом после подкормки
Чтобы виноград порадовал крупными и сладкими гроздьями, стоит соблюдать несколько простых правил:
- регулярно поливать кусты во время длительной жары и засухи;
- своевременно удалять лишние пасынки;
- рыхлить землю после полива для лучшего доступа воздуха к корням;
- проводить профилактику грибковых заболеваний и контролировать появление вредителей.
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