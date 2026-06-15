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Главная Дом и огород Удобрите этим смородину в июне, и кусты будут ломаться от ягод

Удобрите этим смородину в июне, и кусты будут ломаться от ягод

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 07:26
Чем подкормить смородину в июне 2026: лучшее удобрение для большого урожая
Садовник подкармливает куст смородины. Коллаж: Новини.LIVE

Смородина — одна из самых популярных ягод в Украине. Садоводы выращивают черную, красную, желтую и даже белую. А вот получить щедрый урожай удается далеко не каждому. Одно из главных условий — подкормка, в которой кусты особенно нуждаются в июне. Правильно подобранное удобрение поможет получить крупные, сладкие ягоды и укрепит кусты перед жарким летом.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить смородину в июне, чтобы кусты были усыпаны вкусными ягодами.

Когда подкармливать смородину

Сроки зависят от того, когда вы в последний раз вносили удобрения. Если растение не получало подкормки осенью, то первую подкормку вносят в начале весны, когда куст пробуждается после зимы. Если же растение было хорошо подкормлено осенью, следующее внесение удобрений проводят как раз в июне. И еще один раз в период образования завязей.

Лучшие минеральные удобрения для смородины

Для формирования крупных и сочных ягод смородине особенно нужны калий и фосфор.

В июне можно использовать:

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  • суперфосфат — 10-12 г на куст;
  • сульфат калия — 8-10 г на куст.

Удобрения растворяют в воде и вносят под корень после полива.

В конце июня, когда ягоды активно наливаются, прекрасным природным источником калия становится древесная зола. Для красной и белой смородины обычно используют до 200 г золы на куст, а для черной достаточно 100-150 г.

Чем подкормить смородину в июне: лучшие органические удобрения

Многие садоводы отдают предпочтение органике, ведь она не только питает растение, но и улучшает состояние почвы.

Для июньской подкормки подойдут:

  • Перепревший навоз

Его разводят водой в соотношении 1:5. Под взрослый куст выливают примерно ведро раствора, под молодой — половину ведра.

  • Птичий помет

Это концентрированное удобрение, поэтому его смешивают с водой в пропорции 1:2. Норма внесения такая же, как и для навоза.

  • Компост и перегной

Эти органические удобрения можно использовать в течение всего лета. Они хорошо подходят для мульчирования приствольной зоны после полива, помогая дольше сохранять влагу и поддерживать плодородие почвы.

Какие существуют народные средства для подкормки смородины

Домашние подкормки не могут полностью заменить основные удобрения, но способны стать полезным дополнением к уходу за ягодными кустарниками.

Лучшие народные средства:

  • Картофельные очистки

Они содержат много крахмала, который положительно влияет на развитие ягод. Очистки заливают водой в равных пропорциях и настаивают около месяца. Перед использованием концентрат разводят водой в соотношении 1:10.

  • Картофельный крахмал

100 г продукта растворяют в 2,5 л воды, доводят до консистенции киселя и разводят в ведре воды. Полученным раствором поливают кусты.

  • Хлебная подкормка

Дрожжи, содержащиеся в хлебе, активизируют полезную микрофлору почвы. Хлеб заливают теплой водой и оставляют бродить на неделю. Перед использованием настой процеживают и разводят водой в пропорции 1:10.

  • Кофейная гуща

Улучшает структуру почвы и постепенно обогащает ее питательными веществами. Перед внесением кофейную гущу смешивают с землей и рассыпают под кустами.

  • Банановые кожуры

В кожуре содержится много калия и кальция. Достаточно измельчить и закопать в почву возле растения. Некоторые садоводы сушат, измельчают в порошок и разводят в воде для полива.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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