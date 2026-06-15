Чем подкормить смородину в июне 2026: лучшее удобрение для большого урожая

Удобрите этим смородину в июне, и кусты будут ломаться от ягод
Смородина — одна из самых популярных ягод в Украине. Садоводы выращивают черную, красную, желтую и даже белую. А вот получить щедрый урожай удается далеко не каждому. Одно из главных условий — подкормка, в которой кусты особенно нуждаются в июне. Правильно подобранное удобрение поможет получить крупные, сладкие ягоды и укрепит кусты перед жарким летом.
Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить смородину в июне, чтобы кусты были усыпаны вкусными ягодами.
Когда подкармливать смородину
Сроки зависят от того, когда вы в последний раз вносили удобрения. Если растение не получало подкормки осенью, то первую подкормку вносят в начале весны, когда куст пробуждается после зимы. Если же растение было хорошо подкормлено осенью, следующее внесение удобрений проводят как раз в июне. И еще один раз в период образования завязей.
Лучшие минеральные удобрения для смородины
Для формирования крупных и сочных ягод смородине особенно нужны калий и фосфор.
В июне можно использовать:
- суперфосфат — 10-12 г на куст;
- сульфат калия — 8-10 г на куст.
Удобрения растворяют в воде и вносят под корень после полива.
В конце июня, когда ягоды активно наливаются, прекрасным природным источником калия становится древесная зола. Для красной и белой смородины обычно используют до 200 г золы на куст, а для черной достаточно 100-150 г.
Чем подкормить смородину в июне: лучшие органические удобрения
Многие садоводы отдают предпочтение органике, ведь она не только питает растение, но и улучшает состояние почвы.
Для июньской подкормки подойдут:
- Перепревший навоз
Его разводят водой в соотношении 1:5. Под взрослый куст выливают примерно ведро раствора, под молодой — половину ведра.
- Птичий помет
Это концентрированное удобрение, поэтому его смешивают с водой в пропорции 1:2. Норма внесения такая же, как и для навоза.
- Компост и перегной
Эти органические удобрения можно использовать в течение всего лета. Они хорошо подходят для мульчирования приствольной зоны после полива, помогая дольше сохранять влагу и поддерживать плодородие почвы.
Какие существуют народные средства для подкормки смородины
Домашние подкормки не могут полностью заменить основные удобрения, но способны стать полезным дополнением к уходу за ягодными кустарниками.
Лучшие народные средства:
- Картофельные очистки
Они содержат много крахмала, который положительно влияет на развитие ягод. Очистки заливают водой в равных пропорциях и настаивают около месяца. Перед использованием концентрат разводят водой в соотношении 1:10.
- Картофельный крахмал
100 г продукта растворяют в 2,5 л воды, доводят до консистенции киселя и разводят в ведре воды. Полученным раствором поливают кусты.
- Хлебная подкормка
Дрожжи, содержащиеся в хлебе, активизируют полезную микрофлору почвы. Хлеб заливают теплой водой и оставляют бродить на неделю. Перед использованием настой процеживают и разводят водой в пропорции 1:10.
- Кофейная гуща
Улучшает структуру почвы и постепенно обогащает ее питательными веществами. Перед внесением кофейную гущу смешивают с землей и рассыпают под кустами.
- Банановые кожуры
В кожуре содержится много калия и кальция. Достаточно измельчить и закопать в почву возле растения. Некоторые садоводы сушат, измельчают в порошок и разводят в воде для полива.
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