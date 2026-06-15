Чим підживити смородину в червні 2026: найкраще добриво для щедрого врожаю

Садівник підживлює кущ смородини. Колаж: Новини.LIVE

Смородина — одна з найпопулярніших ягід в Україні. Садівники вирощують чорну, червону, жовту і навіть білу. А от отримати щедрий врожай вдається далеко не кожному. Одна з головних умов — підживлення, якого кущі особливо потребують у червні. Правильно підібране добриво допоможе отримати великі, солодкі ягоди та зміцнить кущі перед спекотним літом.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити смородину в червні, щоб кущі були всипані смачними ягодами.

Коли підживлювати смородину

Терміни залежать від того, коли ви останній раз вносили добрива. Якщо рослина не отримувала підживлення восени, тоді перше вносять на початку весни, коли кущ прокидається після зими. Якщо ж рослина була добре підживлена восени, наступне внесення добрив проводять якраз у червні. І ще один раз у період утворення зав'язей.

Найкращі мінеральні добрива для смородини

Для формування великих і соковитих ягід смородині особливо потрібні калій та фосфор.

У червні можна використовувати:

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суперфосфат — 10-12 г на кущ;

сульфат калію — 8-10 г на кущ.

Добрива розчиняють у воді та вносять під корінь після поливу.

Наприкінці червня, коли ягоди активно наливаються, чудовим природним джерелом калію стає деревний попіл. Для червоної та білої смородини зазвичай використовують до 200 г попелу на кущ, а для чорної достатньо 100-150 г.

Чим підживити смородину у червні: найкращі органічні добрива

Багато садівників надають перевагу органіці, адже вона не лише живить рослину, а й покращує стан ґрунту.

Для червневого підживлення підійдуть:

Перепрілий гній

Його розводять водою у співвідношенні 1:5. Під дорослий кущ виливають приблизно відро розчину, під молодий — половину відра.

Пташиний послід

Це концентроване добриво, тому його змішують із водою у пропорції 1:2. Норма внесення така сама, як і для гною.

Компост і перегній

Ці органічні добрива можна використовувати протягом усього літа. Вони добре підходять для мульчування пристовбурної зони після поливу, допомагаючи довше зберігати вологу та підтримувати родючість ґрунту.

Які існують народні засоби для підживлення смородини

Домашні підживлення не можуть повністю замінити основні добрива, але здатні стати корисним доповненням до догляду за ягідними кущами.

Найкращі народні засоби:

Картопляні очистки

Вони містять багато крохмалю, який позитивно впливає на розвиток ягід. Очистки заливають водою у рівних пропорціях та настоюють близько місяця. Перед використанням концентрат розводять водою у співвідношенні 1:10.

Картопляний крохмаль

100 г продукту розчиняють у 2,5 л води, доводять до консистенції киселю та розводять у відрі води. Отриманим розчином поливають кущі.

Хлібна підгодівля

Дріжджі, які містяться в хлібі, активізують корисну мікрофлору ґрунту. Хліб заливають теплою водою та залишають бродити на тиждень. Перед використанням настій проціджують і розводять водою у пропорції 1:10.

Кавова гуща

Покращує структуру ґрунту та поступово збагачує його поживними речовинами. Перед внесенням гущу змішують із землею та розсипають під кущами.

Бананові шкірки

У шкірці міститься багато калію та кальцію. Достатньо подрібнити та закопати у ґрунт біля рослини. Деякі садівники висушують, подрібнюють у порошок та розводять у воді для поливу.

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