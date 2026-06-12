Чому полуниця не дає ягід: сім поширених помилок, які зводять урожай нанівець

Садівниця доглядає за кущами полуниці. Фото: magnific.com

Полуниця — популярна культура на грядках українців. Вона невибаглива, а якщо підібрати відповідний сорт, може рости у будь-якому регіоні України. Але нерідко городники стикаються з проблемою, коли кущі міцні та здорові на вигляд, а ягід не дають. Є кілька поширених причин, через які полуниця не плодоносить. Якщо вчасно знайти проблему, ситуацію ще можна виправити.

Новини.LIVE розповідає про сім найпоширеніших причин, через які полуниця не плодоносить.

Сім причин, через які полуниця не дає ягід

1. Неправильне підживлення полуниці

Як і будь-якій культурі, полуниці потрібне регулярне збалансоване підживлення. Брак поживних речовин послаблює рослину, а надлишок може спровокувати активний ріст листя на шкоду врожаю. Особливо важливими для полуниці є азот, фосфор і калій. Але якщо переборщити з азотними добривами, кущі стануть пишними та зеленими, але ягід буде мало. Для гарного плодоношення варто регулярно вносити органіку, компост або комплексні добрива для ягідних культур.

2. Хвороби

Навіть доглянуті грядки не застраховані від грибкових захворювань. Сіра гниль, борошниста роса, фузаріоз та інші хвороби здатні суттєво знизити врожайність полуниці.

Насторожити мають такі ознаки:

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пожовтіння або скручування листя;

пригнічений ріст кущів;

плями на ягодах;

білий або сірий наліт на рослинах.

3. Шкідники

Іноді врожай зникає ще до дозрівання. Слимаки, довгоносики, клопи та інші шкідники можуть пошкоджувати бутони, квіти й зав'язь. Крім комах, ласувати ягодами полюбляють птахи та гризуни. Регулярний огляд грядок допоможе вчасно помітити проблему. Також важливо видаляти бур'яни, де часто ховаються шкідники.

4. Нестача сонячного світла

Полуниця любить сонце. Для гарного врожаю грядка повинна отримувати щонайменше 8 годин сонячного світла на день. Якщо кущі ростуть у тіні будівель, дерев або високих культур, кількість ягід різко скорочується.

5. Старі кущі втрачають продуктивність

Багато городників роками вирощують полуницю на одному місці, не замислюючись, що з віком її врожайність падає. Найкращі результати зазвичай дають кущі у перші кілька років після посадки. Тому досвідчені садівники рекомендують оновлювати полуничні грядки кожні 2-3 роки. Молоді рослини плодоносять значно активніше та дають більші ягоди.

6. Вуса забирають сили у рослини

Полуниця активно утворює вуса, з яких формуються нові розетки. Якщо не контролювати цей процес, рослина починає витрачати значну частину поживних речовин на розмноження. У результаті ягід стає менше, а їхній розмір зменшується. Якщо ви не плануєте розширювати плантацію, зайві вуса варто регулярно обрізати.

7. Неправильний полив і невідповідний ґрунт

Коренева система полуниці розташована близько до поверхні, тому рослина гостро реагує як на нестачу, так і на надлишок вологи. Найкраще полуниця росте на родючому, пухкому та добре дренованому ґрунті зі слабокислою реакцією. Є простий метод поливу полуниці, який забезпечить щедрий врожай — дізнавайтесь про нього за посиланням.

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