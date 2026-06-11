Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Полуниця плодоноситиме довше: чим підживити кущі після цвітіння

Полуниця плодоноситиме довше: чим підживити кущі після цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 11:08
Чим підживити полуницю для повторного плодоношення: найкраще добриво
Підживлення полуниці під час цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Сезон полуниці у самому розпалі. Саме зараз городники збирають перші солодкі плоди з грядок. Але розслаблятися не варто. Це найкращий момент для додаткового якісного підживлення кущів полуниці. Так можна значно продовжити плодоношення та отримати більше великих ягід.

Новини.LIVE розповідає, яким ефективним розчином підживити полуницю, щоб вона довго та щедро плодоносила.

Коли підживлювати полуницю для гарного врожаю

Найкращий момент для внесення добрива настає після завершення основного цвітіння, коли на кущах уже активно формуються зав'язі. Адже у цей момент рослина витрачає багато енергії на налив ягід.

У більшості випадків достатньо однієї обробки за сезон. Якщо ж погода тривалий час залишається прохолодною, а рослини відчувають нестачу вологи або перебувають у стресі, підживлення можна повторити через 7-10 днів.

Найкраще добриво для полуниці під час плодоношення

Для стимулювання росту ягід багато городників використовують розчин на основі дріжджів і монофосфату калію. Це добриво зміцнює кореневу систему та сприяє формуванню більших плодів.

Читайте також:

Для приготування розчину знадобиться:

  • 100 г пресованих дріжджів;
  • 1 л води;
  • 10 л чистої води;
  • 1 ст. л. монофосфату калію.

Спочатку дріжджі заливають літром води та кип'ятять приблизно 10-15 хвилин. Після цього суміш залишають до повного охолодження. Готовий відвар додають до 10 л води, а потім всипають монофосфат калію та добре перемішують до повного розчинення.

Як правильно підживити полуницю по листу

Готовий поживний розчин використовують для обприскування кущів. Листя потрібно оприскувати з двох боків, особливо нижню частину, адже саме через нижню поверхню листків рослина найефективніше поглинає корисні елементи.  Проводити обробку бажано вранці або ввечері, коли немає палючого сонця та сильного вітру.

Як продовжити плодоношення полуниці

Полуниця потребує не тільки вчасного та якісного підживлення. Щоб кущі активно плодоносили, не забувайте: 

  • підтримувати стабільну вологість ґрунту;
  • регулярно видаляти бур'яни;
  • розпушувати землю навколо кущів.

Також ділимося іншими корисними порадами для щедрого врожаю

Який солодкий сорт полуниці вирощує український співак Павло Зібров.

Що посадити на городі після полуниці, щоб врожай приємно здивував.

Чим підживити дині та кавуни після появи сходів, щоб отримати солодкі плоди.

урожай полуниці добриво для рослин підживлення полуниці
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації