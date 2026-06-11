Чим підживити полуницю для повторного плодоношення: найкраще добриво

Підживлення полуниці під час цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Сезон полуниці у самому розпалі. Саме зараз городники збирають перші солодкі плоди з грядок. Але розслаблятися не варто. Це найкращий момент для додаткового якісного підживлення кущів полуниці. Так можна значно продовжити плодоношення та отримати більше великих ягід.

Новини.LIVE розповідає, яким ефективним розчином підживити полуницю, щоб вона довго та щедро плодоносила.

Коли підживлювати полуницю для гарного врожаю

Найкращий момент для внесення добрива настає після завершення основного цвітіння, коли на кущах уже активно формуються зав'язі. Адже у цей момент рослина витрачає багато енергії на налив ягід.

У більшості випадків достатньо однієї обробки за сезон. Якщо ж погода тривалий час залишається прохолодною, а рослини відчувають нестачу вологи або перебувають у стресі, підживлення можна повторити через 7-10 днів.

Найкраще добриво для полуниці під час плодоношення

Для стимулювання росту ягід багато городників використовують розчин на основі дріжджів і монофосфату калію. Це добриво зміцнює кореневу систему та сприяє формуванню більших плодів.

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Для приготування розчину знадобиться:

100 г пресованих дріжджів;

1 л води;

10 л чистої води;

1 ст. л. монофосфату калію.

Спочатку дріжджі заливають літром води та кип'ятять приблизно 10-15 хвилин. Після цього суміш залишають до повного охолодження. Готовий відвар додають до 10 л води, а потім всипають монофосфат калію та добре перемішують до повного розчинення.

Як правильно підживити полуницю по листу

Готовий поживний розчин використовують для обприскування кущів. Листя потрібно оприскувати з двох боків, особливо нижню частину, адже саме через нижню поверхню листків рослина найефективніше поглинає корисні елементи. Проводити обробку бажано вранці або ввечері, коли немає палючого сонця та сильного вітру.

Як продовжити плодоношення полуниці

Полуниця потребує не тільки вчасного та якісного підживлення. Щоб кущі активно плодоносили, не забувайте:

підтримувати стабільну вологість ґрунту;

регулярно видаляти бур'яни;

розпушувати землю навколо кущів.

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