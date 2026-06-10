Який сорт полуниці вирощує Павло Зібров: радує великим і солодким врожаєм

Павло Зібров з врожаєм полуниці. Колаж: Новини.LIVE

Коли на грядках достигає перша полуниця, втриматися від того, щоб похвалитися врожаєм, майже неможливо. Своїм солодким скарбом поділився народний артист України Павло Зібров. На його присадибній ділянці неподалік Києва достигли великі та напрочуд солодкі ягоди. Особливу увагу прихильників привернув сорт полуниці, який точно здивує врожайністю та смаком.

Новини.LIVE розповідає, який сорт полуниці вирощує Павло Зібров та чому цю ягоду варто посадити на власній ділянці.

Який вигляд має перший урожай полуниці Павла Зіброва у 2026 році

Відомо, що співак уже давно захоплюється садівництвом і городництвом. Біля свого заміського будинку він вирощує овочі та ягоди. А результатами своєї праці час від часу ділиться із шанувальниками у соцмережах.

Цього року справжньою зіркою його городу стала полуниця. Артист опублікував відео із першим врожаєм. Під час збору він одразу скуштував полуницю та зізнався, що смак перевершив усі очікування.

Читайте також:

Перший урожай полуниці Павла Зіброва у 2026 році. Колаж: Новини.LIVE

За словами співака, сорт називається "Аліна". Колись його подарував друг, а тепер ця полуниця щедро віддячує великими та ароматними ягодами.

Підписники миттєво відреагували на відео та залишили безліч захоплених коментарів, відзначаючи не лише розкішний урожай, а й хазяйновитість артиста.

Сорт полуниці "Аліна": чому варто посадити

Це ремонтантний сорт полуниці, який здатен формувати врожай протягом усього теплого сезону — від весни й аж до перших осінніх заморозків. Саме через це він особливо популярний серед садівників. Ще одна вагома перевага — великі солодкі плоди.

Основні характеристики сорту "Аліна":

початок плодоношення — з травня;

середня вага ягід — від 30 до 50 г;

форма плодів — правильна конічна;

колір — насичений червоний;

смак — солодкий із вираженим полуничним ароматом;

м'якоть — щільна та соковита;

врожайність — стабільно висока, навіть у перший рік після посадки;

хороша стійкість до поширених хвороб;

невибагливість у догляді;

морозостійкість до -30°C;

транспортабельність — добра.

Як вирощувати полуницю "Аліна", щоб отримати щедрий урожай

Це невибагливий сорт, тому достатньо дотримуватися кількох базових правил:

обирайте сонячну ділянку;

ґрунт має бути родючим та добре дренованим;

уникайте низин, де може застоюватися вода;

регулярно поливайте грядки під час цвітіння та дозрівання ягід, щоб плоди набирали масу та залишалися соковитими;

підживлюйте кущі 3-4 рази за сезон;

мульчуйте грядки, щоб зберегти вологу та захистити рослини від бур'янів.

Також ділимося іншими цікавими темами

Як створити розкішний сад та город як у Девіда Бекхема без зайвих витрат.

Чим підживлювати полуницю та що робити з кущами, щоб урожай був вдвічі більший.

Що посадити на городі після полуниці, щоб врожай приємно здивував.