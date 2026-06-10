Какой сорт клубники выращивает Павел Зибров: радует большим и сладким урожаем

Павел Зибров с урожаем клубники. Коллаж: Новини.LIVE

Когда на грядках созревает первая клубника, удержаться от того, чтобы похвастаться урожаем, почти невозможно. Своим сладким сокровищем поделился народный артист Украины Павел Зибров. На его приусадебном участке недалеко от Киева созрели крупные и удивительно сладкие ягоды. Особое внимание поклонников привлек сорт клубники, который точно удивит урожайностью и вкусом.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт клубники выращивает Павел Зибров и почему эту ягоду стоит посадить на собственном участке.

Как выглядит первый урожай клубники Павла Зиброва в 2026 году

Известно, что певец уже давно увлекается садоводством и огородничеством. Возле своего загородного дома он выращивает овощи и ягоды. А результатами своего труда время от времени делится с поклонниками в соцсетях.

В этом году настоящей звездой его огорода стала клубника. Артист опубликовал видео с первым урожаем. Во время сбора он сразу попробовал клубнику и признался, что вкус превзошел все ожидания.

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Первый урожай клубники Павла Зиброва в 2026 году. Коллаж: Новини.LIVE

По словам певца, сорт называется "Алина". Когда-то его подарил друг, а теперь эта клубника щедро благодарит большими и ароматными ягодами.

Подписчики мгновенно отреагировали на видео и оставили множество восторженных комментариев, отмечая не только роскошный урожай, но и хозяйственность артиста.

Сорт клубники "Алина": почему стоит посадить

Это ремонтантный сорт клубники, способный давать урожай в течение всего теплого сезона — с весны и вплоть до первых осенних заморозков. Именно поэтому он особенно популярен среди садоводов. Еще одно весомое преимущество — крупные сладкие плоды.

Основные характеристики сорта "Алина":

начало плодоношения — с мая;

средний вес ягод — от 30 до 50 г;

форма плодов — правильная коническая;

цвет — насыщенный красный;

вкус — сладкий с выраженным клубничным ароматом;

мякоть — плотная и сочная;

урожайность — стабильно высокая, даже в первый год после посадки;

хорошая устойчивость к распространенным болезням;

неприхотливость в уходе;

морозостойкость до -30 °C;

транспортабельность — хорошая.

Как выращивать клубнику «Алина», чтобы получить щедрый урожай

Это неприхотливый сорт, поэтому достаточно соблюдать несколько базовых правил:

выбирайте солнечный участок;

почва должна быть плодородной и хорошо дренированной;

избегайте низин, где может застаиваться вода;

регулярно поливайте грядки во время цветения и созревания ягод, чтобы плоды набирали вес и оставались сочными;

подкармливайте кусты 3-4 раза за сезон;

мульчируйте грядки, чтобы сохранить влагу и защитить растения от сорняков.

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