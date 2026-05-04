Главная Дом и огород Секрет красивого огорода как у Бекхэма: что сажать и как ухаживать

Секрет красивого огорода как у Бекхэма: что сажать и как ухаживать

Дата публикации 4 мая 2026 23:45
Как ухаживать за растениями на огороде: профессиональные хитрости от Дэвида Бекхэма
Дэвид Бекхэм работает на огороде. Фото: Home Depot

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм после завершения карьеры увлекся садоводством. На своем загородном участке он выращивает овощи, зелень, фрукты и цветы, сочетая красоту и пользу. Его сад и огород выглядят непревзойденными. И многие могут подумать, что все это благодаря дорогим сортам, удобрениям и частным дизайнерам. Но на самом деле секрет щедрого урожая и красивого участка в сочетании простых решений, правильного ухода и любви к растениям.

Новини.LIVE со ссылкой на VegNews рассказывает, как ухаживать за огородом, чтобы получить здоровые растения и богатый урожай без лишних затрат как у Дэвида Бекхэма.

Как создать огород мечты: секреты Дэвида Бекхэма

Главная идея подхода звезды футбола — правильная организация пространства и системный уход за растениями.

Выбирайте качественные и правильные растения

Выбирайте не "модные" сорта, а те, которые реально подходят к вашей почве и погодным условиям. В мае:

  1. Ориентируйтесь на температуру почвы.
  2. Выбирайте теплолюбивые культуры (огурцы, кабачки, фасоль), ведь земля уже хорошо прогрета.
  3. Отдавайте предпочтение ранним и среднеспелым сортам. Они успеют дать урожай до жары или осенних похолоданий.
  4. Обращайте внимание на устойчивость к болезням и вредителям.
  5. Выбирайте сорта, которые выдерживают перепады температуры и засуху.
  6. Учитывайте особенности своего региона.

Даже если вы начинаете посадку летом, это не проблема. Подберите культуры, которые хорошо растут в тепле. Тогда вы сможете собирать урожай даже до первых холодов. Обратите внимание на растения, которые быстро прорастают в прогретой почве:

  • листовые овощи: салат, шпинат, капуста кейл.
  • корнеплоды: морковь, свекла, редис.
  • теплолюбивые культуры: томаты, перец, огурцы, фасоль.
Подготовьте почву

Что стоит сделать:

  • разрыхлить почву, чтобы корни растений получали больше воздуха;
  • добавить компост или органические удобрения;
  • использовать мульчу для сохранения влаги.

Мульчирование помогает не только удерживать воду, но и уменьшает количество сорняков. В результате вы тратите меньше времени на уход, а растения растут сильнее.

Полив почвы также имеет значение. Лучше всего поливать растения утром и делать это глубоко, чтобы влага доходила до корней. Это формирует устойчивость к жаре и засухе.

Создайте многоуровневый огород

Один из секретов эффектного вида участка — сочетание различных растений. Чтобы огород выглядел ухоженным и современным:

  • комбинируйте овощи, цветы и зелень;
  • высаживайте растения разной высоты;
  • используйте вертикальные опоры для вьющихся культур.

Например, подсолнухи или декоративные травы добавляют высоты, а базилик, петрушка или лаванда создают красивый край грядок. Такой подход не только улучшает вид, но и делает пространство более функциональным.

Добавляйте цветы и ароматные травы

Красивый сад — это не только об урожае, но и об атмосфере. Для пользы и яркого вида высаживайте:

  • бархатцы;
  • петунии;
  • циннии;
  • базилик;
  • кинзу;
  • петрушку;
  • руколу.
Привлекайте пчел и полезных насекомых

Здоровый огород невозможен без естественного опыления. Поэтому стоит создать условия для пчел и других насекомых. Что поможет:

  • яркие цветы с насыщенным ароматом;
  • лаванда и подсолнухи;
  • небольшие "дикие" зоны без постоянного ухода.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
