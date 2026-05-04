Головна Дім та город Секрет гарного городу як у Бекхема: що садити та як доглядати

Дата публікації: 4 травня 2026 23:45
Як доглядати за рослинами на городі: професійні хитрощі від Девіда Бекхема
Девід Бекхем працює на городі. Фото: Home Depot

Легендарний футболіст Девід Бекхем після завершення кар'єри захопився садівництвом. На своїй заміській ділянці він вирощує овочі, зелень, фрукти та квіти, поєднуючи красу і користь. Його сад та город виглядають неперевершеними. І багато хто може подумати, що все це завдяки дорогим сортам, добривам і приватним дизайнерам. Але насправді секрет щедрого врожаю та красивої ділянки у поєднанні простих рішень, правильного догляду та любові до рослин.

Новини.LIVE з посиланням на VegNews розповідає, як доглядати за городом, щоб отримати здорові рослини та багатий урожай без зайвих витрат як у Девіда Бекхема.

Як створити город мрії: секрети Девіда Бекхема

Головна ідея підходу зірки футболу — правильна організація простору та системний догляд за рослинами.

Обирайте якісні та правильні рослини

Обирайте не "модні" сорти, а ті, що реально підходять до вашого ґрунту та погодних умов. У травні:

  1. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту.
  2. Обирайте теплолюбні культури (огірки, кабачки, квасоля), адже земля вже добре прогріта.
  3. Віддавайте перевагу раннім і середньостиглим сортам. Вони встигнуть дати врожай до спеки або осінніх похолодань.
  4. Звертайте увагу на стійкість до хвороб та шкідників.
  5. Обирайте сорти, які витримують перепади температури та посуху.
  6. Враховуйте особливості свого регіону.

Навіть якщо ви починаєте посадку влітку, це не проблема. Підберіть культури, які добре ростуть у теплі. Тоді ви зможете збирати урожай навіть до перших холодів. Зверніть увагу на рослини, що швидко проростають у прогрітому ґрунті:

  • листові овочі: салат, шпинат, капуста кейл.
  • коренеплоди: морква, буряк, редис.
  • теплолюбні культури: томати, перець, огірки, квасоля.
Підготуйте ґрунт

Що варто зробити:

  • розпушити ґрунт, щоб коріння рослин отримувало більше повітря;
  • додати компост або органічні добрива;
  • використовувати мульчу для збереження вологи.

Мульчування допомагає не лише утримувати воду, а й зменшує кількість бур'янів. У результаті ви витрачаєте менше часу на догляд, а рослини ростуть сильнішими.

Полив ґрунту також має значення. Найкраще поливати рослини зранку і робити це глибоко, щоб волога доходила до коріння. Це формує стійкість до спеки та посухи.

Створіть багаторівневий город

Один із секретів ефектного вигляду ділянки — поєднання різних рослин. Щоб город виглядав доглянутим і сучасним:

  • комбінуйте овочі, квіти та зелень;
  • висаджуйте рослини різної висоти;
  • використовуйте вертикальні опори для витких культур.

Наприклад, соняшники або декоративні трави додають висоти, а базилік, петрушка чи лаванда створюють гарний край грядок. Такий підхід не лише покращує вигляд, а й робить простір більш функціональним.

Додавайте квіти та ароматні трави

Гарний сад — це не лише про врожай, а й про атмосферу. Для користі та яскравого вигляду висаджуйте:

  • чорнобривці;
  • петунії;
  • цинії;
  • базилік;
  • кінзу;
  • петрушку;
  • руколу.
Приваблюйте бджіл та корисних комах

Здоровий город неможливий без природного запилення. Тому варто створити умови для бджіл та інших комах. Що допоможе:

  • яскраві квіти з насиченим ароматом;
  • лаванда та соняшники;
  • невеликі "дикі" зони без постійного догляду.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
