Чем подкормить клубнику для повторного плодоношения: лучшее удобрение

Подкормка клубники во время цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон клубники в самом разгаре. Именно сейчас огородники собирают первые сладкие плоды с грядок. Но расслабляться не стоит. Это лучший момент для дополнительной качественной подкормки кустов клубники. Так можно значительно продлить плодоношение и получить больше крупных ягод.

Новини.LIVE рассказывает, каким эффективным раствором подкормить клубнику, чтобы она долго и щедро плодоносила.

Когда подкармливать клубнику для хорошего урожая

Лучший момент для внесения удобрений наступает после завершения основного цветения, когда на кустах уже активно формируются завязи. Ведь в этот момент растение тратит много энергии на налив ягод.

В большинстве случаев достаточно одной обработки за сезон. Если погода долгое время остается прохладной, а растения испытывают недостаток влаги или находятся в стрессе, подкормку можно повторить через 7-10 дней.

Лучшее удобрение для клубники во время плодоношения

Для стимулирования роста ягод многие огородники используют раствор на основе дрожжей и монофосфата калия. Это удобрение укрепляет корневую систему и способствует формированию более крупных плодов.

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Для приготовления раствора понадобится:

100 г прессованных дрожжей;

1 л воды;

10 л чистой воды;

1 ст. л. монофосфата калия.

Сначала дрожжи заливают литром воды и кипятят примерно 10-15 минут. После этого смесь оставляют до полного остывания. Готовый отвар добавляют в 10 л воды, а затем всыпают монофосфат калия и хорошо перемешивают до полного растворения.

Как правильно подкормить клубнику по листьям

Готовый питательный раствор используют для опрыскивания кустов. Листья нужно опрыскивать с двух сторон, особенно нижнюю часть, ведь именно через нижнюю поверхность листьев растение наиболее эффективно поглощает полезные элементы. Проводить обработку желательно утром или вечером, когда нет палящего солнца и сильного ветра.

Как продлить плодоношение клубники

Клубника нуждается не только в своевременной и качественной подкормке. Чтобы кусты активно плодоносили, не забывайте:

поддерживать стабильную влажность почвы;

регулярно удалять сорняки;

рыхлить землю вокруг кустов.

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