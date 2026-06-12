Почему клубника не дает ягод: семь ошибок, которые сводят урожай на нет

Садовница ухаживает за кустами клубники. Фото: magnific.com

Клубника — популярная культура на огородах украинцев. Она неприхотлива, а если подобрать подходящий сорт, может расти в любом регионе Украины. Но нередко огородники сталкиваются с проблемой, когда кусты выглядят крепкими и здоровыми, а ягод не дают. Есть несколько распространенных причин, по которым клубника не плодоносит. Если вовремя обнаружить проблему, ситуацию еще можно исправить.

Новини.LIVE рассказывает о семи самых распространенных причинах, по которым клубника не плодоносит.

Семь причин, по которым клубника не дает ягод

1. Неправильная подкормка клубники

Как и любой культуре, клубнике нужна регулярная сбалансированная подкормка. Нехватка питательных веществ ослабляет растение, а избыток может спровоцировать активный рост листьев в ущерб урожаю. Особенно важными для клубники являются азот, фосфор и калий. Но если переборщить с азотными удобрениями, кусты станут пышными и зелеными, но ягод будет мало. Для хорошего плодоношения стоит регулярно вносить органику, компост или комплексные удобрения для ягодных культур.

2. Болезни

Даже ухоженные грядки не застрахованы от грибковых заболеваний. Серая гниль, мучнистая роса, фузариоз и другие болезни способны существенно снизить урожайность клубники.

Насторожить должны такие признаки:

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пожелтение или скручивание листьев;

замедленный рост кустов;

пятна на ягодах;

белый или серый налет на растениях.

3. Вредители

Иногда урожай исчезает еще до созревания. Улитки, долгоносики, клопы и другие вредители могут повреждать бутоны, цветы и завязь. Помимо насекомых, лакомиться ягодами любят птицы и грызуны. Регулярный осмотр грядок поможет вовремя заметить проблему. Также важно удалять сорняки, где часто прячутся вредители.

4. Недостаток солнечного света

Клубника любит солнце. Для хорошего урожая грядка должна получать не менее 8 часов солнечного света в день. Если кусты растут в тени зданий, деревьев или высоких культур, количество ягод резко сокращается.

5. Старые кусты теряют урожайность

Многие огородники годами выращивают клубнику на одном месте, не задумываясь, что с возрастом ее урожайность падает. Лучшие результаты обычно дают кусты в первые несколько лет после посадки. Поэтому опытные садоводы рекомендуют обновлять клубничные грядки каждые 2-3 года. Молодые растения плодоносят значительно активнее и дают более крупные ягоды.

6. Усы отнимают силы у растения

Клубника активно образует усы, из которых формируются новые розетки. Если не контролировать этот процесс, растение начинает тратить значительную часть питательных веществ на размножение. В результате ягод становится меньше, а их размер уменьшается. Если вы не планируете расширять плантацию, лишние усы стоит регулярно обрезать.

7. Неправильный полив и неподходящая почва

Корневая система клубники расположена близко к поверхности, поэтому растение остро реагирует как на недостаток, так и на избыток влаги. Лучше всего клубника растет на плодородной, рыхлой и хорошо дренированной почве со слабокислой реакцией. Есть простой метод полива клубники, который обеспечит щедрый урожай — узнайте о нем по ссылке.

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