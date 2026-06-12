Чим підживити малину у червні 2026: найкраще добриво для солодких ягід

Підживлення малини для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Малина — одна з найненажерливіших культур у саду. Вона швидко висмоктує поживні речовини з ґрунту. А у червні під час формування зав'язі рослина особливо потребує підживлення. Вчасно внесене якісне добриво здатне збільшити кількість ягід вдвічі, а ще зробити їх більшими та солодшими.

Новини.LIVE розповідає, які добрива варто використати у червні, щоб кущі віддячили щедрим урожаєм.

Найкраще підживлення малини у червні

Щоб ягоди росли великі, ароматні та солодкі, кущ необхідно підживити калієм. Цей елемент сприяє:

накопиченню цукрів у плодах;

підвищенню вмісту вітаміну С;

покращенню щільності ягід;

підвищенню стійкості рослин до стресів.

Для підживлення малини підійдуть:

сульфат калію;

калімагнезія;

монокалійфосфат;

калієва селітра.

Чудовою альтернативою мінеральним препаратам може стати звичайний деревний попіл. Він містить калій, кальцій та низку корисних мікроелементів.

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Для приготування підживлення достатньо двох склянок попелу на 10 л гарячої води. Суміш настоюють протягом доби, після чого додають невелику кількість оцту. Такий прийом допомагає поживним речовинам краще засвоюватися кореневою системою.

Коли використовувати комплексні добрива для підживлення малини

У червні добре працюють і комплексні добрива для ягідних культур. Головне правило — у складі має переважати калій, а не азот.

Для звичайних сортів малини такі підживлення вносять двічі:

під час цвітіння;

у період активного наливу ягід.

На стадії бутонізації особливо ефективними вважаються комплексні суміші та калієва селітра, які допомагають рослині підтримувати активне плодоношення.

Як підживлювати ремонтантну малину

Ремонтантні сорти потребують більше поживних речовин, адже здатні формувати врожай кілька разів за сезон. Таким кущам необхідне регулярне підживлення. На початку літа під корінь вносять комплексні добрива, азотні підживлення або органічні настої. Приблизно через місяць процедуру повторюють, використовуючи збалансовані поживні суміші. Після появи зав'язі ремонтантна малина особливо потребує калію. У цей період варто обрати сульфат калію.

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