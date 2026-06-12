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Главная Дом и огород Подкормите этим малину в июне 2026: ягоды будут слаще меда

Подкормите этим малину в июне 2026: ягоды будут слаще меда

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 06:52
Чем подкормить малину в июне 2026: лучшее удобрение для сладких ягод
Подкормка малины для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Малина — одна из самых требовательных культур в саду. Она быстро поглощает питательные вещества из почвы. А в июне, во время формирования завязи, растение особенно нуждается в подкормке. Своевременно внесенное качественное удобрение способно увеличить количество ягод вдвое, а также сделать их крупнее и слаще.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит использовать в июне, чтобы кусты отблагодарили щедрым урожаем.

Лучшая подкормка малины в июне

Чтобы ягоды росли крупными, ароматными и сладкими, куст необходимо подкормить калием. Этот элемент способствует:

  • накоплению сахаров в плодах;
  • повышению содержания витамина С;
  • улучшению плотности ягод;
  • повышению устойчивости растений к стрессам.

Для подкормки малины подойдут:

  • сульфат калия;
  • калимагнезия;
  • монокалийфосфат;
  • калиевая селитра.

Отличной альтернативой минеральным препаратам может стать обычная древесная зола. Она содержит калий, кальций и ряд полезных микроэлементов.

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Для приготовления подкормки достаточно двух стаканов золы на 10 л горячей воды. Смесь настаивают в течение суток, после чего добавляют небольшое количество уксуса. Такой прием помогает питательным веществам лучше усваиваться корневой системой.

Когда использовать комплексные удобрения для подкормки малины

В июне хорошо работают и комплексные удобрения для ягодных культур. Главное правило — в составе должен преобладать калий, а не азот.

Для обычных сортов малины такие подкормки вносят дважды:

  • во время цветения;
  • в период активного налива ягод.

На стадии бутонизации особенно эффективными считаются комплексные смеси и калийная селитра, которые помогают растению поддерживать активное плодоношение.

Как подкармливать ремонтантную малину

Ремонтантные сорта нуждаются в большем количестве питательных веществ, ведь способны формировать урожай несколько раз за сезон. Таким кустам необходима регулярная подкормка. В начале лета под корень вносят комплексные удобрения, азотные подкормки или органические настои. Примерно через месяц процедуру повторяют, используя сбалансированные питательные смеси. После появления завязи ремонтантная малина особенно нуждается в калии. В этот период стоит выбрать сульфат калия.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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