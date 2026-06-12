Чем подкормить малину в июне 2026: лучшее удобрение для сладких ягод

Подкормка малины для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Малина — одна из самых требовательных культур в саду. Она быстро поглощает питательные вещества из почвы. А в июне, во время формирования завязи, растение особенно нуждается в подкормке. Своевременно внесенное качественное удобрение способно увеличить количество ягод вдвое, а также сделать их крупнее и слаще.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит использовать в июне, чтобы кусты отблагодарили щедрым урожаем.

Лучшая подкормка малины в июне

Чтобы ягоды росли крупными, ароматными и сладкими, куст необходимо подкормить калием. Этот элемент способствует:

накоплению сахаров в плодах;

повышению содержания витамина С;

улучшению плотности ягод;

повышению устойчивости растений к стрессам.

Для подкормки малины подойдут:

сульфат калия;

калимагнезия;

монокалийфосфат;

калиевая селитра.

Отличной альтернативой минеральным препаратам может стать обычная древесная зола. Она содержит калий, кальций и ряд полезных микроэлементов.

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Для приготовления подкормки достаточно двух стаканов золы на 10 л горячей воды. Смесь настаивают в течение суток, после чего добавляют небольшое количество уксуса. Такой прием помогает питательным веществам лучше усваиваться корневой системой.

Когда использовать комплексные удобрения для подкормки малины

В июне хорошо работают и комплексные удобрения для ягодных культур. Главное правило — в составе должен преобладать калий, а не азот.

Для обычных сортов малины такие подкормки вносят дважды:

во время цветения;

в период активного налива ягод.

На стадии бутонизации особенно эффективными считаются комплексные смеси и калийная селитра, которые помогают растению поддерживать активное плодоношение.

Как подкармливать ремонтантную малину

Ремонтантные сорта нуждаются в большем количестве питательных веществ, ведь способны формировать урожай несколько раз за сезон. Таким кустам необходима регулярная подкормка. В начале лета под корень вносят комплексные удобрения, азотные подкормки или органические настои. Примерно через месяц процедуру повторяют, используя сбалансированные питательные смеси. После появления завязи ремонтантная малина особенно нуждается в калии. В этот период стоит выбрать сульфат калия.

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