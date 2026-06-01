Когда сеять арбуз в июне 2026: лунный календарь и советы для сладкого урожая

Лучшие дни для посева арбуза в июне 2026: плоды будут волшебными
Сочный и сладкий арбуз с собственной грядки — мечта каждого огородника. А чтобы она стала реальностью, необходимо выбрать не только лучшие семена, но и самую благоприятную дату. В этом поможет лунный посевной календарь на июнь.
Новини.LIVE рассказывает, когда сеять арбузы в июне 2026 года и что нужно сделать, чтобы получить щедрый урожай крупных и сладких ягод.
Когда можно сеять арбуз в открытый грунт: погодные условия
Арбуз относится к теплолюбивым культурам, поэтому спешить с посевом не стоит. Для успешного прорастания семян земля должна прогреться минимум до +15°C на глубине 10-15 см. А для активного роста растениям нужно около +21°C. В большинстве областей Украины соответствующие условия складываются именно в начале июня. Главное правило — убедиться, что угроза ночных заморозков уже миновала.
Лучшие дни для посева арбузов в июне 2026 года по лунному календарю
В июне 2026 года благоприятными датами для посева арбузов будут: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23 число. Посев в эти даты гарантирует, что арбузы будут формировать мощную корневую систему, быстрее накапливать сладкий сок и будут устойчивыми к вредителям.
Какие семена выбрать для хорошего урожая
Выбор сорта напрямую влияет на будущий результат. Для южных регионов подходят как ранние, так и среднеспелые сорта. А вот жителям северных и западных областей стоит обращать внимание на скороспелые, которые созревают примерно за 60-70 дней. Для дополнительной защиты от болезней посадочный материал рекомендуют обеззаразить в специальных препаратах или слабом растворе марганцовки.
Какую почву любят арбузы
Чтобы вырастить крупные арбузы, необходимо правильно подготовить грядку. Лучше всего культура развивается на легких, рыхлых и хорошо прогретых грунтах.
Идеальным вариантом считаются:
- супесчаные почвы;
- легкие песчаные земли;
- участки с хорошим дренажем.
Тяжелый чернозем желательно облегчить добавлением песка. Также не рекомендуется использовать свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему и способствовать развитию грибковых заболеваний.
Как правильно сеять арбузы
Для посева следует выбирать самую солнечную часть огорода, защищенную от сильного ветра. Достаточное количество солнца помогает плодам накапливать сахара и приобретать насыщенный вкус.
Посев проводят в несколько простых шагов:
- рыхлят землю;
- делают лунки глубиной 3-4 см;
- добавляют немного перегноя, компоста или древесной золы;
- высевают семена;
- присыпают землей и поливают.
Если семена пророщенные, в лунку достаточно положить одно семя. Если они сухие, лучше высевать по две для подстраховки.
На каком расстоянии сеять арбузы
Бахчевые культуры требуют много пространства для развития плетей и плодов. Придерживайтесь такой схемы посадки:
- между лунками — около 1 м;
- между рядами — до 2 м.
На небольших участках расстояние между рядами можно немного сократить, но оставлять менее 1 м между растениями не стоит.
Как ухаживать за арбузами после посева
Сразу после посева грядки часто накрывают пленкой или агроволокном. Такое укрытие помогает сохранить тепло и ускоряет появление всходов. После прорастания растений укрывной материал постепенно убирают. В дальнейшем уход сводится к нескольким важным процедурам:
- регулярному, но умеренному поливу;
- рыхлению почвы;
- удалению сорняков;
- подкормке при необходимости;
- контролю за состоянием растений.
