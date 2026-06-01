Лучшие дни для посева арбуза в июне 2026: плоды будут волшебными

Дата публикации 1 июня 2026 10:04
Когда сеять арбуз в июне 2026: лунный календарь и советы для сладкого урожая
Посев арбуза в июне для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Сочный и сладкий арбуз с собственной грядки — мечта каждого огородника. А чтобы она стала реальностью, необходимо выбрать не только лучшие семена, но и самую благоприятную дату. В этом поможет лунный посевной календарь на июнь.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять арбузы в июне 2026 года и что нужно сделать, чтобы получить щедрый урожай крупных и сладких ягод.

Когда можно сеять арбуз в открытый грунт: погодные условия

Арбуз относится к теплолюбивым культурам, поэтому спешить с посевом не стоит. Для успешного прорастания семян земля должна прогреться минимум до +15°C на глубине 10-15 см. А для активного роста растениям нужно около +21°C. В большинстве областей Украины соответствующие условия складываются именно в начале июня. Главное правило — убедиться, что угроза ночных заморозков уже миновала.

Лучшие дни для посева арбузов в июне 2026 года по лунному календарю

В июне 2026 года благоприятными датами для посева арбузов будут: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23 число. Посев в эти даты гарантирует, что арбузы будут формировать мощную корневую систему, быстрее накапливать сладкий сок и будут устойчивыми к вредителям.

Какие семена выбрать для хорошего урожая

Выбор сорта напрямую влияет на будущий результат. Для южных регионов подходят как ранние, так и среднеспелые сорта. А вот жителям северных и западных областей стоит обращать внимание на скороспелые, которые созревают примерно за 60-70 дней. Для дополнительной защиты от болезней посадочный материал рекомендуют обеззаразить в специальных препаратах или слабом растворе марганцовки.

Какую почву любят арбузы

Чтобы вырастить крупные арбузы, необходимо правильно подготовить грядку. Лучше всего культура развивается на легких, рыхлых и хорошо прогретых грунтах.

Идеальным вариантом считаются:

  • супесчаные почвы;
  • легкие песчаные земли;
  • участки с хорошим дренажем.

Тяжелый чернозем желательно облегчить добавлением песка. Также не рекомендуется использовать свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему и способствовать развитию грибковых заболеваний.

Как правильно сеять арбузы

Для посева следует выбирать самую солнечную часть огорода, защищенную от сильного ветра. Достаточное количество солнца помогает плодам накапливать сахара и приобретать насыщенный вкус.

Посев проводят в несколько простых шагов:

  • рыхлят землю;
  • делают лунки глубиной 3-4 см;
  • добавляют немного перегноя, компоста или древесной золы;
  • высевают семена;
  • присыпают землей и поливают.

Если семена пророщенные, в лунку достаточно положить одно семя. Если они сухие, лучше высевать по две для подстраховки.

На каком расстоянии сеять арбузы

Бахчевые культуры требуют много пространства для развития плетей и плодов. Придерживайтесь такой схемы посадки:

  • между лунками — около 1 м;
  • между рядами — до 2 м.

На небольших участках расстояние между рядами можно немного сократить, но оставлять менее 1 м между растениями не стоит.

Как ухаживать за арбузами после посева

Сразу после посева грядки часто накрывают пленкой или агроволокном. Такое укрытие помогает сохранить тепло и ускоряет появление всходов. После прорастания растений укрывной материал постепенно убирают. В дальнейшем уход сводится к нескольким важным процедурам:

  • регулярному, но умеренному поливу;
  • рыхлению почвы;
  • удалению сорняков;
  • подкормке при необходимости;
  • контролю за состоянием растений.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
