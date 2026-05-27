Лунный посевной календарь на июнь 2026: что и когда сеять для щедрого урожая

Лунный посевной календарь на июнь 2026: какие дни самые плодородные

Лунный посевной календарь на июнь 2026: какие дни самые плодородные

Дата публикации 27 мая 2026 12:01
Женщина ухаживает за растениями на огороде. Фото: 123RF

Июнь — время, когда еще можно сеять и сажать теплолюбивые огородные и садовые культуры. Также это период активного ухода за растениями: полива, подкормки, прополки и обработки от вредителей. Если работать на огороде с учетом фаз Луны, растения будут быстрее приживаться, меньше болеть и лучше плодоносить.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на июнь 2026 года, который поможет определить самые удачные дни для посадки овощей, зелени, цветов и корнеплодов.

Фазы Луны в июне 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;
  • Новолуние — 15 июня;
  • Растущая Луна — с 16 по 29 июня;
  • Полнолуние — 1 мая в 20:23 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Самые благоприятные дни для посева и посадки в июне 2026 года

Лучшими днями для работ на огороде и в саду в июне 2026 года считаются: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня. В эти дни растения лучше приживаются, быстрее адаптируются после пересадки и активно растут даже при переменчивой погоде.

В эти даты рекомендуется:

  • высевать овощи в открытый грунт;
  • пересаживать рассаду;
  • высаживать зелень и пряные травы;
  • заниматься цветниками;
  • проводить повторные посевы для второго урожая.

Когда и что сеять в июне 2026 года

  • Морковь и свекла: 1, 2, 3, 4, 7, 8 июня.
  • Картофель: 12 и 13 июня.
  • Редис, редька, пастернак: 12 и 13 июня.
  • Огурцы, кабачки и тыквы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня.
  • Томаты, перец, баклажаны: 22, 23, 24, 25, 26 июня.
  • Фасоль и кукуруза: 17, 18, 19, 20 июня.
  • Зеленые и пряные травы (укроп, петрушка, руккола, шпинат, салаты, базилик, кинза): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 июня.
  • Цветы (петунии, хосты и декоративные растения, бархатцы, астры, настурции, циннии): 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня.

Неблагоприятные дни для работ на огороде в июне 2026 года

В июне 2026 года есть и даты, когда лучше воздержаться от активных посадок: 5, 6, 14, 15, 16, 30 июня.

В этот период не рекомендуется:

  • сеять овощи;
  • пересаживать рассаду;
  • проводить обрезку;
  • высаживать деревья или кусты.

Однако оставлять огород без присмотра не стоит. Эти дни прекрасно подходят для:

  • рыхления почвы;
  • прополки сорняков;
  • мульчирования грядок;
  • подкормки растений;
  • обработки от вредителей и болезней;
  • полива в жаркие дни.

Что еще можно сеять в июне для второго урожая

Июнь — отличный период для повторных посевов, которые позволяют получить еще один урожай до осени. В первый летний месяц можно высевать не только овощи, но и сидераты для улучшения почвы.

Для восстановления плодородия земли часто высевают:

  • горчицу;
  • фацелию;
  • овес.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
