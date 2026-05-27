Лунный посевной календарь на июнь 2026: что и когда сеять для щедрого урожая

Лунный посевной календарь на июнь 2026: какие дни самые плодородные
Июнь — время, когда еще можно сеять и сажать теплолюбивые огородные и садовые культуры. Также это период активного ухода за растениями: полива, подкормки, прополки и обработки от вредителей. Если работать на огороде с учетом фаз Луны, растения будут быстрее приживаться, меньше болеть и лучше плодоносить.
Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на июнь 2026 года, который поможет определить самые удачные дни для посадки овощей, зелени, цветов и корнеплодов.
Фазы Луны в июне 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние
- Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;
- Новолуние — 15 июня;
- Растущая Луна — с 16 по 29 июня;
- Полнолуние — 1 мая в 20:23 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Самые благоприятные дни для посева и посадки в июне 2026 года
Лучшими днями для работ на огороде и в саду в июне 2026 года считаются: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня. В эти дни растения лучше приживаются, быстрее адаптируются после пересадки и активно растут даже при переменчивой погоде.
В эти даты рекомендуется:
- высевать овощи в открытый грунт;
- пересаживать рассаду;
- высаживать зелень и пряные травы;
- заниматься цветниками;
- проводить повторные посевы для второго урожая.
Когда и что сеять в июне 2026 года
- Морковь и свекла: 1, 2, 3, 4, 7, 8 июня.
- Картофель: 12 и 13 июня.
- Редис, редька, пастернак: 12 и 13 июня.
- Огурцы, кабачки и тыквы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня.
- Томаты, перец, баклажаны: 22, 23, 24, 25, 26 июня.
- Фасоль и кукуруза: 17, 18, 19, 20 июня.
- Зеленые и пряные травы (укроп, петрушка, руккола, шпинат, салаты, базилик, кинза): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 июня.
- Цветы (петунии, хосты и декоративные растения, бархатцы, астры, настурции, циннии): 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня.
Неблагоприятные дни для работ на огороде в июне 2026 года
В июне 2026 года есть и даты, когда лучше воздержаться от активных посадок: 5, 6, 14, 15, 16, 30 июня.
В этот период не рекомендуется:
- сеять овощи;
- пересаживать рассаду;
- проводить обрезку;
- высаживать деревья или кусты.
Однако оставлять огород без присмотра не стоит. Эти дни прекрасно подходят для:
- рыхления почвы;
- прополки сорняков;
- мульчирования грядок;
- подкормки растений;
- обработки от вредителей и болезней;
- полива в жаркие дни.
Что еще можно сеять в июне для второго урожая
Июнь — отличный период для повторных посевов, которые позволяют получить еще один урожай до осени. В первый летний месяц можно высевать не только овощи, но и сидераты для улучшения почвы.
Для восстановления плодородия земли часто высевают:
- горчицу;
- фацелию;
- овес.
