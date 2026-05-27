Лунный посевной календарь на июнь 2026: что и когда сеять для щедрого урожая

Женщина ухаживает за растениями на огороде. Фото: 123RF

Июнь — время, когда еще можно сеять и сажать теплолюбивые огородные и садовые культуры. Также это период активного ухода за растениями: полива, подкормки, прополки и обработки от вредителей. Если работать на огороде с учетом фаз Луны, растения будут быстрее приживаться, меньше болеть и лучше плодоносить.

Лунный посевной календарь на июнь 2026 года поможет определить самые удачные дни для посадки овощей, зелени, цветов и корнеплодов.

Фазы Луны в июне 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;

— с 1 по 14 июня; Новолуние — 15 июня;

— 15 июня; Растущая Луна — с 16 по 29 июня;

— с 16 по 29 июня; Полнолуние — 1 мая в 20:23 по Киеву;

— 1 мая в 20:23 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Самые благоприятные дни для посева и посадки в июне 2026 года

Лучшими днями для работ на огороде и в саду в июне 2026 года считаются: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня. В эти дни растения лучше приживаются, быстрее адаптируются после пересадки и активно растут даже при переменчивой погоде.

В эти даты рекомендуется:

высевать овощи в открытый грунт;

пересаживать рассаду;

высаживать зелень и пряные травы;

заниматься цветниками;

проводить повторные посевы для второго урожая.

Когда и что сеять в июне 2026 года

Морковь и свекла : 1, 2, 3, 4, 7, 8 июня.

: 1, 2, 3, 4, 7, 8 июня. Картофель : 12 и 13 июня.

: 12 и 13 июня. Редис, редька, пастернак : 12 и 13 июня.

: 12 и 13 июня. Огурцы, кабачки и тыквы : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня.

: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня. Томаты, перец, баклажаны : 22, 23, 24, 25, 26 июня.

: 22, 23, 24, 25, 26 июня. Фасоль и кукуруза : 17, 18, 19, 20 июня.

: 17, 18, 19, 20 июня. Зеленые и пряные травы (укроп, петрушка, руккола, шпинат, салаты, базилик, кинза) : 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 июня.

: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 июня. Цветы (петунии, хосты и декоративные растения, бархатцы, астры, настурции, циннии): 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня.

Неблагоприятные дни для работ на огороде в июне 2026 года

В июне 2026 года есть и даты, когда лучше воздержаться от активных посадок: 5, 6, 14, 15, 16, 30 июня.

В этот период не рекомендуется:

сеять овощи;

пересаживать рассаду;

проводить обрезку;

высаживать деревья или кусты.

Однако оставлять огород без присмотра не стоит. Эти дни прекрасно подходят для:

рыхления почвы;

прополки сорняков;

мульчирования грядок;

подкормки растений;

обработки от вредителей и болезней;

полива в жаркие дни.

Что еще можно сеять в июне для второго урожая

Июнь — отличный период для повторных посевов, которые позволяют получить еще один урожай до осени. В первый летний месяц можно высевать не только овощи, но и сидераты для улучшения почвы.

Для восстановления плодородия земли часто высевают:

горчицу;

фацелию;

овес.

