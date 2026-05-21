Что положить в лунки при посеве кабачков: удобрение для щедрого урожая

Секрет посева кабачков: что положить в лунки для щедрого урожая
Кабачки — одна из самых простых в выращивании культур. Но в то же время этот овощ прожорлив и требует питательных грядок. Есть простой секрет щедрого урожая кабачков — удобрение нужно заложить в лунки еще при посеве.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно положить в лунки во время посева кабачков, чтобы плоды выросли крупными и вкусными.
Как правильно выбрать место для посева кабачков
Для хорошего урожая кабачкам нужно много солнца. Идеально, если грядка освещается не менее 6-8 часов в день. Также выбирайте грядки, где нет застоя воды.
Лучшие предшественники:
- картофель;
- капуста;
- лук;
- чеснок;
- бобовые культуры, особенно горох.
После них земля хорошо насыщена питательными веществами, необходимыми для роста овощной культуры. И не забывайте соблюдать севооборот. Не стоит высевать кабачки на одном месте несколько сезонов подряд.
Что положить в лунки при посеве кабачков
Лунки следует делать большими — примерно 50 см в диаметре и до 25 см вглубь. Между ними оставляйте не менее 60-70 см для хорошего проветривания кустов.
В каждую лунку добавьте две литровые банки перепревшего компоста или перегноя. Органика создаст питательную базу. Она разрыхляет землю, удерживает влагу и улучшает доступ кислорода к корням. Вторая добавка — минеральное удобрение. Прекрасно подойдет одна столовая ложка нитроаммофоски. Если хотите долговременный эффект, можно использовать удобрение пролонгированного действия для овощных культур. Такое сочетание работает совершенно: органика равномерно питает растение, а минеральный комплекс дает стремительный толчок для роста.
Как правильно сеять семена кабачков
- Все удобрения нужно тщательно перемешать с землей.
- После этого семена высевают на глубину 4-6 см.
- В каждую подготовленную лунку кладут 4-5 семян.
- После появления всходов оставляют только 2-3 самых крепких растения.
- Затем землю слегка уплотняют и хорошо поливают теплой водой. Это обеспечивает плотный контакт семян с почвой и ускоряет прорастание.
