Что нельзя сажать возле кабачков на огороде: список опасных соседей

Одна ошибка, и кабачки будут мелкими: что нельзя сажать рядом
Кабачки кажутся самой простой культурой, которая не требует сложного ухода и растет буквально сама по себе. Но на самом деле есть одна ошибка, которая способна оставить вас без урожая — неправильные "соседи" на грядке. Поэтому важно знать, какие растения можно сажать рядом с кабачками, а какие — нет.
Новини.LIVE рассказывает, какие культуры категорически нельзя сажать возле кабачков, чтобы плоды не выросли мелкими.
Какие растения нельзя сажать рядом с кабачками
Капустные культуры или Крестоцветные
Белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, кольраби, брюссельская и другие представители этой культуры — нежелательные соседи для кабачков, ведь они забирают все питательные вещества себе и активно истощают почву. В результате кабачкам просто не хватает питания для формирования крупных плодов. Также крестоцветные часто привлекают вредителей, которые могут быстро перейти и на другие растения на грядке.
Картофель
Картофель имеет мощную корневую систему, которая занимает значительную часть почвы. Из-за этого кабачки, высаженные рядом, получают меньше влаги и питательных веществ.
Фенхель
Это растение известно своей способностью подавлять рост соседних культур. Кабачки не являются исключением. Если посадить их рядом с фенхелем, они могут остановиться в развитии или дать малый урожай.
Огурцы
Кабачки и огурцы принадлежат к одному семейству, а потому имеют схожие потребности, общих вредителей и те же болезни. В результате обе культуры могут развиваться хуже.
Тыквенные культуры
Эти овощи относятся к одному семейству, поэтому имеют схожие потребности в питании и уходе. На грядке они быстро начинают конкурировать за питательные вещества, влагу и пространство.
Редис и редька
Эти культуры способны тормозить развитие кабачков. У них другое строение корневой системы, и они активно забирают влагу из верхних слоев почвы.
Кукуруза
Кукуруза может быть как полезным, так и проблемным соседом — все зависит от расстояния. Если высадить ее слишком близко к кабачкам, она будет создавать густую тень. Недостаточное освещение приводит к медленному росту и слабому формированию плодов.
