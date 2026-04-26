Что нельзя сажать возле кабачков на огороде: список опасных соседей

Одна ошибка, и кабачки будут мелкими: что нельзя сажать рядом

Одна ошибка, и кабачки будут мелкими: что нельзя сажать рядом

Дата публикации 26 апреля 2026 22:33
Плоды кабачков растут мелкими. Фото: istockphoto.com

Кабачки кажутся самой простой культурой, которая не требует сложного ухода и растет буквально сама по себе. Но на самом деле есть одна ошибка, которая способна оставить вас без урожая — неправильные "соседи" на грядке. Поэтому важно знать, какие растения можно сажать рядом с кабачками, а какие — нет.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры категорически нельзя сажать возле кабачков, чтобы плоды не выросли мелкими.

Какие растения нельзя сажать рядом с кабачками

Капустные культуры или Крестоцветные

Белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, кольраби, брюссельская и другие представители этой культуры — нежелательные соседи для кабачков, ведь они забирают все питательные вещества себе и активно истощают почву. В результате кабачкам просто не хватает питания для формирования крупных плодов. Также крестоцветные часто привлекают вредителей, которые могут быстро перейти и на другие растения на грядке.

Картофель

Картофель имеет мощную корневую систему, которая занимает значительную часть почвы. Из-за этого кабачки, высаженные рядом, получают меньше влаги и питательных веществ.

Фенхель

Это растение известно своей способностью подавлять рост соседних культур. Кабачки не являются исключением. Если посадить их рядом с фенхелем, они могут остановиться в развитии или дать малый урожай.

Огурцы

Кабачки и огурцы принадлежат к одному семейству, а потому имеют схожие потребности, общих вредителей и те же болезни. В результате обе культуры могут развиваться хуже.

Тыквенные культуры

Эти овощи относятся к одному семейству, поэтому имеют схожие потребности в питании и уходе. На грядке они быстро начинают конкурировать за питательные вещества, влагу и пространство.

Редис и редька

Эти культуры способны тормозить развитие кабачков. У них другое строение корневой системы, и они активно забирают влагу из верхних слоев почвы.

Кукуруза

Кукуруза может быть как полезным, так и проблемным соседом — все зависит от расстояния. Если высадить ее слишком близко к кабачкам, она будет создавать густую тень. Недостаточное освещение приводит к медленному росту и слабому формированию плодов.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Какие сорта кабачков не боятся жары и дают хороший урожай.

Что сделать перед посевом кабачков, чтобы всходы были идеальные.

Когда можно сеять кабачки весной по погодным условиям и лунному календарю.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
