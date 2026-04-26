Що не можна садити біля кабачків на городі: список небезпечних сусідів

Кабачки здаються найпростішою культурою, що не потребує складного догляду та росте буквально сама по собі. Та насправді є одна помилка, яка здатна залишити вас без врожаю — неправильні "сусіди" на грядці. Тому важливо знати, які рослини можна садити поруч з кабачками, а які — ні.

Які рослини не можна садити поруч із кабачками

Капустяні культури або Хрестоцвіті

Білокачанна капуста, броколі, цвітна капуста, кольрабі, брюссельська та інші представники цієї культури — небажані сусіди для кабачків, адже вони забирають усі поживні речовини собі та активно виснажують ґрунт. У результаті кабачкам просто не вистачає живлення для формування великих плодів. Також хрестоцвіті часто приваблюють шкідників, які можуть швидко перейти і на інші рослини на грядці.

Картопля

Картопля має потужну кореневу систему, яка займає значну частину ґрунту. Через це кабачки, висаджені поруч, отримують менше вологи і поживних речовин.

Фенхель

Ця рослина відома своєю здатністю пригнічувати ріст сусідніх культур. Кабачки не є винятком. Якщо посадити їх поруч із фенхелем, вони можуть зупинитися в розвитку або дати малий урожай.

Огірки

Кабачки та огірки належать до одного сімейства, а тому мають схожі потреби, спільних шкідників та ті самі хвороби. У результаті обидві культури можуть розвиватися гірше.

Гарбузові культури

Ці овочі належать до однієї родини, тому мають схожі потреби у живленні та догляді. На грядці вони швидко починають конкурувати за поживні речовини, вологу і простір.

Редис і редька

Ці культури здатні гальмувати розвиток кабачків. У них інша будова кореневої системи, і вони активно забирають вологу з верхніх шарів ґрунту.

Кукурудза

Кукурудза може бути як корисним, так і проблемним сусідом — усе залежить від відстані. Якщо висадити її занадто близько до кабачків, вона створюватиме густу тінь. Недостатнє освітлення призводить до повільного росту і слабкого формування плодів.

