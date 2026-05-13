Когда сеять кабачки в мае 2026: лунный календарь и погодные условия

Посев кабачков в открытый грунт. Колаж: Новости.LIVE

Май — самый благоприятный месяц для посева кабачков в открытый грунт. Но и здесь спешить не надо. Чтобы получить богатый урожай, важно выбрать самый благоприятный день для посева овоща. Для этого следует учесть погодные условия, температуру почвы и, конечно, советы лунного календаря.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сеять кабачки в открытый грунт в мае 2026, чтобы растение быстро пошло в рост и порадовало щедрым плодоношением.

Когда сеять кабачки в открытый грунт в мае 2026: погодные условия

Для большинства регионов Украины лучшее время для посадки кабачков в 2026 году приходится именно на май. Ориентировочные сроки для разных областей:

Юг — с конца апреля до 8 мая;

Центральные области — с 5 по 20 мая;

Север и запад страны — с 10 по 25 мая.

Если вы выбрали поздние сорта кабачков, посев можно проводить даже в начале июня. На урожайности это почти не скажется.

Главный ориентир для посева кабачков весной — стабильное тепло. Эта культура очень чувствительна к холоду, поэтому спешка может стоить будущего урожая. Высевать семена в открытый грунт стоит лишь тогда, когда:

Читайте также:

почва на глубине 8-10 см прогрелась минимум до +12°C;

среднесуточная температура воздуха стабильно держится не ниже +15°C;

риск ночных заморозков уже минимален.

Какие природные сигналы подскажут точное время посева кабачков

Опытные огородники часто доверяют не календарю, а природе. Есть несколько надежных признаков, что земля уже достаточно прогрета для бахчевых культур:

массово зацвела вишня;

появилось много одуванчиков;

береза полностью покрылась молодой листвой.

Какие дни благоприятны для посева кабачков по лунному календарю в мае 2026 года

Многие дачники сверяют работы на огороде с фазами Луны. Считается, что удачно выбранный день помогает семенам быстрее прорасти и формировать сильные растения.

Лучшие даты для посева кабачков в мае 2026: 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 30 число.

Как правильно сеять кабачки, чтобы получить большой урожай

Даже самая благоприятная дата не гарантирует успеха без правильной посадки. Перед посевом нужно:

хорошо перекопать участок;

внести компост или перепревший навоз;

обильно пролить землю теплой водой.

Правильная схема посадки кабачков:

расстояние между рядами — около 1 м;

между лунками — 60-70 см.

Глубина заделки семян зависит от типа почвы:

3-4 см для тяжелых почв;

до 6 см для легких и рыхлых.

В каждую лунку лучше класть по 2-3 семени, а после появления всходов оставлять самый сильный росток. Важно также помнить о севообороте. После огурцов, тыквы или патиссонов кабачки лучше не высевать, ведь это увеличивает риск грибковых заболеваний.

Как только появятся первые листочки, растениям нужен правильный уход. Основные правила:

поливать теплой водой раз в 7-10 дней;

в период цветения увеличивать частоту полива;

полив проводить утром;

после появления 3-4 листьев внести азотную подкормку.

Если посев проведен в правильное время и растения получают достаточно влаги и питательных веществ, первые плоды можно собирать уже через 35-45 дней после появления всходов.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Какие сорта кабачков не боятся жары и дают хороший урожай.

Что сделать перед посевом кабачков, чтобы всходы были идеальные.

Что категорически нельзя сажать возле кабачков, чтобы овощ не вырос мелким.